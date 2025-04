Alunos de Angra ganham acesso à Escola Digital e aulas de robótica

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis lançou, nesta terça-feira (29), nesta terça-feira (29), no Parque Tecnológico do Mar, em Jacuecanga, dois projetos voltadas à transformação digital da educação: a Plataforma Escola Digital e o Programa de Robótica nas Escolas. As iniciativas reforçam o uso de tecnologia na aprendizagem e acompanhamento da vida escolar.

A plataforma Escola Digital vai atender todos os mais de 26 mil alunos da rede pública municipal, além dos mais de 1.800 professores. Já o programa de robótica atenderá diretamente mais de 22 mil estudantes, da pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental.

“Investir em tecnologia na escola vai preparar nossos alunos para os desafios do futuro. Estamos investindo em ferramentas que colocam Angra como referência em educação pública. A Prefeitura de Angra segue comprometida com a construção de uma sociedade melhor, sobretudo para as crianças, que representam o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Escola Digital

A plataforma Escola Digital, já disponível para alunos e responsáveis a partir desta quarta-feira (30), no endereço escoladigital.angra.rj.gov.br, reúne em um único ambiente virtual diversas informações essenciais da rotina escolar. Por meio do site, estudantes e responsáveis legais poderão consultar boletins, quadro de horários, frequência, avaliações, calendário letivo, cardápio da merenda, entre outros dados escolares. A ferramenta visa fortalecer a participação das famílias no acompanhamento da trajetória escolar dos alunos, promovendo maior proximidade entre escola e comunidade.

Para as famílias, a plataforma representa uma nova forma de atuação ativa na educação dos filhos, como destaca Angie Moraes, da Praia do Machado, mãe do aluno João Moraes, da E.M. Professor Sylvio de Castro Galindo.

“Essa plataforma vai facilitar muito a minha rotina. Agora vou conseguir acompanhar melhor o que meu filho está estudando, saber os conteúdos das provas, que muitas vezes ele não comenta em casa, se tem deveres de casa e até se está faltando às aulas. Vai ajudar bastante no acompanhamento dos estudos. Sempre quis participar mais de perto da vida escolar dele, e agora isso será possível”, comentou Angie.

Além de facilitar o acesso à informação, a Escola Digital promove um novo modelo de relacionamento entre a comunidade escolar e o processo educacional. A expectativa é de que a plataforma fortaleça o vínculo entre professores, pais e alunos, ampliando a corresponsabilidade pelo desenvolvimento acadêmico e estimulando uma cultura de acompanhamento mais presente e participativa.

“Esta plataforma vai fazer uma ponte entre escola e família, permitindo um acompanhamento mais próximo, ágil e eficiente, como exige o ritmo da sociedade atual. Essa iniciativa marca mais um passo rumo à modernização da educação pública em Angra e promete transformar a forma como estudantes e responsáveis acompanham a vida escolar na rede municipal de ensino”, destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

Programa de Robótica nas Escolas

Em conformidade com a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital, o Programa de Robótica nas Escolas passa a integrar o componente curricular de Computação na rede municipal de ensino. As atividades serão desenvolvidas em sala de aula com o uso de livros didáticos, guias com mais de 200 modelos de montagem e kits com insumos diversos, como motores, cabos, sensores e componentes eletrônicos.

A proposta vai além do uso de computadores, promovendo a inclusão de práticas da cultura maker, lógica de programação, pensamento computacional e uso consciente das redes sociais. A estrutura foi desenhada para permitir a participação ativa dos estudantes mesmo sem acesso a equipamentos digitais, ampliando o alcance da educação tecnológica.

O conteúdo abordará temas como inteligência artificial, fake news, programação e resolução de problemas, sempre com foco no desenvolvimento de competências como autonomia, criatividade e raciocínio lógico. A metodologia adotada segue os fundamentos da abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), incentivando a inovação desde os primeiros anos da formação escolar.