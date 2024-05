Alunos de Angra vencem competição internacional de matemática

Angra dos Reis – Alunos da Unidade de Tratamento Diferenciado – Altas Habilidades/Superdotação (UTD-AH/SD) de Angra dos Reis conquistaram o primeiro lugar na competição internacional de matemática em equipe Purple Comet! Math Meet, realizada online no dia 3 de maio.

A equipe, composta pelos alunos João Ricardo Almeida Lira da Silva, Carlos Eduardo de Oliveira Santos, Catarina Balduino Gazzo de Miranda Giori, Eric Gomes Leal, Leonardo da Silva Aboud de Assis e Rogério Carvalho da Silva Filho, obteve a 125ª posição no ranking global. Todas as equipes de alunos foram organizadas pelo professor de matemática Júlio Pontes, da UTD-AH/SD.

O Purple Comet! Math Meet é uma competição anual de matemática, realizada online e de forma gratuita desde 2003, voltada para estudantes do ensino fundamental e médio. Os problemas apresentados variam em dificuldade, desde fáceis até extremamente desafiadores. Existem dois níveis de competição, cada um com sua própria quantidade de problemas e tempo de resolução.

As equipes são divididas em quatro categorias, dependendo da composição dos membros. Cada equipe deve ter um supervisor adulto registrado no site da competição, e as soluções para os problemas são enviadas online. Após o término do período de competição, as soluções e os nomes das equipes vencedoras são publicados no site.

Com um total de 653 equipes participantes em todo o mundo, o Brasil se destacou com 86 equipes, demonstrando talento e dedicação na resolução de desafios matemáticos.

“Ao conquistarmos o 1° lugar no Brasil, demonstramos nosso contínuo compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento dos estudantes da UTD-AH/SD. Essa conquista é um reflexo do trabalho árduo e da dedicação tanto dos alunos quanto dos educadores que os orientam. Estamos profundamente honrados por essa conquista e ansiosos para continuar incentivando o talento e a paixão pela matemática em nossos alunos”, comentou Luciana Badaró, diretora da unidade.