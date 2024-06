Alunos de Barra Mansa participam de reflorestamento no bairro Roberto Silveira

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou nesta quinta-feira (06), uma ação com alunos do Pré I e do Pré II da Escola Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista, foi realizada no bairro Roberto Silveira. Os estudantes participaram de um reflorestamento às margens do Rio Paraíba do Sul, próximo ao Pontilhão. A atividade contou com o apoio do Tiro de Guerra de Barra Mansa (TG 01-016), da Guarda Ambiental e da Brigada de Incêndio do município.

Compareceram na ação o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, a diretora da Escola Leonísio Sócrates Batista, Ana Lúcia Amaral, a professora Maria Vanderléia Pereira, o presidente da Câmara Municipal e morador do bairro, Paulo Sandro Soares, o comandante do TG 01-016, Sargento Alex Costa Moraes, o coordenador da Brigada de Incêndio, Denilson Sicupira, além de servidores da Pasta de Meio Ambiente.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, destacou que esta é mais uma atividade que estimula a consciência ambiental, ressaltando a importância da preservação do solo que fica em área ribeirinha. “Passar para os alunos, desde pequenos, o conhecimento do reflorestamento e da conservação dos recursos hídricos é muito importante. Esta escola já trabalha com eles um projeto de plantio de sementes. Ficamos felizes em saber que já vem sendo estimulada a consciência ambiental entre as crianças”, comunicou Rodrigo, frisando ainda que a ação buscou a garantia de benefícios à fauna, à flora e à sociedade como um todo.

A gerente de reflorestamento, Jeissiane Silva, detalhou mais sobre a ação com os alunos. “Trouxemos o plantio para as crianças porque é muito valiosa a transmissão de conhecimento. Passei a elas a importância da climatização que os reflorestamentos trazem, além dos frutos que geram. O plantio também colabora para evitar problemas como erosões às margens dos rios. Tenho certeza que elas lembrarão deste dia e vão levar aos seus pais”, disse.

A diretora da Escola Leonísio Sócrates Batista, Ana Lúcia Amaral, informou sobre um projeto inserido na unidade e que os alunos puderam colocar em prática. “Finalizamos neste reflorestamento o nosso projeto de sementes e os alunos estudaram cada uma delas. Plantamos na escola para eles conhecerem melhor e viemos hoje para as margens do rio. São crianças, na sua maioria, do bairro Roberto Silveira”, revelou.

A Semana do Meio Ambiente se encerra nesta sexta-feira, dia 07, com um mutirão do Meio Ambiente na Praça da Matriz, no Centro, das 9h às 13h. No local haverá tendas com servidores da Secretaria prestando atendimentos e esclarecimentos.