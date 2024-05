Alunos de Barra Mansa se apresentam em show de talentos

Barra Mansa – A Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Baptista Barros realizou, na tarde desta segunda-feira (27), uma edição do show de talentos com os alunos da unidade. O colégio, localizado no bairro Bom Pastor, realiza a atividade com o auxílio dos músicos do Projeto Música nas Escolas, com o objetivo de intensificar a prática dos instrumentos e mostrar o progresso dos estudantes durante as aulas.

Esta foi a segunda edição da atividade em 2024. O projeto é mensal e a próxima edição está marcada para o dia 24 de junho deste ano. O coordenador musical da escola, Giliade Lima, destacou a importância do evento para o desenvolvimento musical dos estudantes, que podem colocar em prática todos os ensinamentos da sala de aula.