Alunos de escola municipal de Barra Mansa produzem berçário de plantas

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 16:37 horas

Atividade contou no plantio de cactos e suculentas na Escola Vocacionada Socioambiental

Barra Mansa- Alunos da Escola Vocacionada Socioambiental, localizada no Ciep 483 – Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, produziram nesta quinta-feira, dia 14, um berçário de suculentas e cactus, o ‘Espaço Reflorart’. A atividade aconteceu no terreno da própria unidade de ensino.

O diretor pedagógico, Lucas Peres Guimarães, destacou que “o espaço é muito especial para a proposta pedagógica da escola, tendo em vista que sua constituição foi colaborativa e reconecta os alunos à natureza”.

A professora da instituição e idealizadora do projeto, Lívia Barcelos, ressaltou a importância da atividade e a classificou como ‘primordial’. “É um momento de conexão não só com a natureza, mas também de uns com os outros. Esse espaço aqui é um local em que estamos cuidando e proporcionando diversas experiências aos alunos. Nós queremos ocupar toda a área, pois entendemos que quando a criança tem contato com a natureza, ela desenvolve muitas coisas, inclusive a criatividade, a resolução de problemas, cooperação… e esses são alguns dos nossos objetivos aqui”, destacou Lívia.

A orientadora pedagógica da Socioambiental, Ângela da Costa, elogiou a ideia da professora e também destacou a atividade.

“A iniciativa foi excepcional. As crianças têm um contato maior e direto com o meio ambiente, onde podem explorar outras formas de brincar e vivenciar esse contato maior com a natureza. Os professores descem aqui para fazer o conto de histórias e piqueniques. Esse espaço é uma inspiração de São João Marcos – Parque Arqueológico localizado em Rio Claro. Então, estamos produzindo brincadeiras, trilhas, plantios, entre outras atividades, proporcionando o contato direto da criança com a natureza”, acrescentou Ângela.

Uma das alunas a participar do berçário, Anita Geovana, do 4° Ano, também elogiou a atividade e falou sobre o plantio. “Foi uma experiência muito boa e nossa equipe está de parabéns. Foi uma atividade muito legal e que ajudou a todos”, revelou.

A professora Juliana Rezende destacou a importância das atividades fora de sala de aula. “A nossa escola é inovadora porque os alunos conseguem aprender em diferentes contextos; é muito além da sala de aula. Eles amam o espaço Reflorart”, concluiu.