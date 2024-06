Alunos de Escola Municipal visitam a Prefeitura de Angra

Angra dos Reis – Nesta sexta-feira (14), 60 alunos do 6º e 7º anos da Escola Municipal Cleusa Jordão, da Japuíba, conheceram o Palácio Raul Pompeia, sede administrativa da Prefeitura de Angra dos Reis, e ainda tomar café da manhã com o prefeito Fernando Jordão em seu gabinete.

Para alguns estudantes, esta foi a primeira oportunidade de fazer um passeio sem os pais, como foi o caso de Ibson Faria, de 15 anos, que tem síndrome de Down e estava acompanhado por uma monitora. Seus sorrisos ao lado dos colegas são prova de que ele adorou o passeio.

Durante a visita, que durou cerca de uma hora, os alunos trocaram ideias com o prefeito e ouviram histórias sobre a cidade. Em um clima de descontração, Jordão anunciou que o jovem Carlos Eduardo Souza dos Santos, aluno do sétimo ano, tinha sido escolhido para ser “prefeito por um dia” e o colocou sentado em sua cadeira para despachar alguns documentos.

-Foi muito legal o prefeito Fernando Jordão nos receber aqui na prefeitura, tomar café com ele, tirar fotos e conversar. Aprendi que a Prefeitura está arrumando a Cleusa Jordão, construindo novas praças e campos e despoluindo a Praia do Anil. Quando eu crescer, tenho o sonho de ser vereador para ajudar a comunidade e criar leis – afirmou Ryan Neres Ramos, de 13 anos, aluno do 6º ano.

Essa atividade fez parte do Programa Rotas do Conhecimento, criado pela Secretaria de Educação, com o intuito de promover passeios educacionais e culturais para estudantes da rede municipal de ensino.

-É muito importante que os nossos estudantes possam ter acesso ao patrimônio histórico do município, bem como conhecer as maiores autoridades de nossa cidade, como o prefeito Fernando Jordão – ressaltou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.

