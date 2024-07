Alunos de Pinheiral recebem oficina de foguetes

Pinheiral – Alunos da escola Miguel Barbosa Júnior, do Km 02 da Área Rural participaram de uma oficina de foguetes realizada com a colaboração da direção e alunos do CIEP 291 Dom Martinho Schlude e ficaram maravilhados ao verem suas garrafas PET lançadas ao ar. As escolas se uniram com o objetivo de despertar o interesse das crianças pela ciência e tecnologia. O evento contou com a presença do mascote do CIEP, o Dom, que tornou o momento ainda mais interessante para as crianças.

A ideia surgiu durante uma visita dos alunos ao CIEP para conhecer o mascote. A professora do 1º ano, Kátia Yamada, juntamente com o diretor da escola, Luciano Marins, expressaram o desejo de realizar uma oficina de lançamento de foguetes para os alunos. A ideia era proporcionar uma atividade lúdica e educativa, despertando o interesse dos pequenos pelas áreas.

Para a realização da oficina, foi solicitado que as crianças contribuíssem com garrafas PET de casa, como aquelas de refrigerante de 2 litros. Cada garrafa foi preenchida até a metade com água. Então foi utilizada uma bomba de bicicleta para acumular pressão. Quando a pressão do ar dentro da garrafa atingiu o máximo permitido, a garrafa foi arremessada rapidamente. Foi uma grande novidade para as crianças verem suas garrafas PET transformadas em foguetes e lançadas aos céus.

De acordo com Patrícia Freitas, diretora da escola, o simples processo de preparação das garrafas, aliado à empolgação de ver os “foguetes” decolando, proporcionou uma experiência inesquecível para os pequenos.

“A atividade não só divertiu as crianças, mas também cumpriu um importante papel educativo, introduzindo conceitos básicos de física e engenharia de uma maneira prática, envolvente e divertida. Essa interação entre os estudantes é importante para melhorar o desenvolvimento social e emocional das crianças. Ficamos muito felizes com essa parceria”, avaliou.

“É maravilhoso ver nossas crianças participando de experiências que irão contribuir para que eles se tornem verdadeiros cientistas no futuro”, disse a secretária de Educação, Sueli Gentil.