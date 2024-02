Alunos de Pinheiral são aprovados em processo seletivo do IFRJ

Pinheiral – Alunos do 9º ano da rede municipal de ensino de Pinheiral foram aprovados no processo seletivo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Pinheiral, conquistando vagas nos cursos técnicos de Agroindústria, Agropecuária, Meio Ambiente e Informática. Um total de trinta e quatro estudantes de três escolas da rede municipal foram aprovados no processo.

A Escola Municipal Maria do Carmo Fadul Ferreira, no bairro Palmeiras, se destacou com 17 alunos aprovados, seguida pela Escola Municipal Rosa Conceição Guedes, no Parque Maíra, com dez, e pelo Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira (CMERS), no Centro, com sete aprovados.

No ano passado, Pinheiral também se destacou com cinco alunos do CMERS ingressando na unidade para os cursos de Informática, Meio Ambiente, Agroindústria e Agropecuária.

O secretário de Educação, Fernando Cabral, parabenizou os alunos pela vaga e também os professores, destacando o papel crucial da educação municipal em fornecer ensino de qualidade para que os estudantes conquistem seus objetivos.

– Estamos extremamente orgulhosos e felizes pela aprovação de nossos alunos neste processo seletivo tão concorrido. A educação em Pinheiral sempre se esforça para fornecer uma base sólida, repleta de conhecimentos e aprendizados para cada estudante da rede. Reconhecemos que esse resultado é fruto de muita dedicação aos estudos e do apoio dos familiares. Destacamos o trabalho incansável dos professores, que não medem esforços para ensinar e compartilhar conhecimento com os estudantes. Esperamos que esta seja apenas uma das muitas conquistas na vida de cada um deles e que continuem alçando voos ainda mais altos – declarou o secretário.

Para a atual diretora da Escola Maria do Carmo Fadul Ferreira, Isabella Odorizzi, o resultado obtido pelos estudantes é de muita satisfação para todo o corpo docente da unidade de ensino e traz a sensação de dever cumprido.

– A aprovação de 17 alunos no IFRJ Campus Pinheiral é motivo de muito orgulho para a Escola Municipal Maria do Carmo Fadul Ferreira. As aprovações em todos os cursos oferecidos, incluindo a de primeiro lugar no curso de informática, o mais concorrido, são frutos de diversos fatores. O trabalho dos professores que não só incentivaram e auxiliaram os alunos em relação à inscrição, como também realizaram simulados preparatórios e aulas de revisão de conteúdos, assim como a dedicação e esforços dos próprios educandos. Essa enorme conquista é uma prova de que juntos somos capazes de conquistar muito mais – destacou a diretora.

A diretora da Escola Municipal Rosa Conceição Guedes, Maria Amélia, descreve a emoção e o orgulho que é ver os alunos aproveitando as oportunidades.

– É emocionante ver os jovens traçando caminhos por meio da educação. O nosso principal objetivo é transformar a vida das pessoas e ensinar o que é certo. Com certeza, eles brilharão muito nessa trajetória – afirma a diretora.

De acordo com a diretora do CMERS, Ana Marisy, é gratificante para a Escola Roberto Silveira ter a certeza de que os estudantes corresponderam às expectativas neles depositados.

– Nós, da Família Roberto Silveira, gostaríamos de parabenizar os alunos que foram aprovados no processo seletivo do IFRJ. A aprovação dos alunos é a soma dos esforços dos professores, equipe pedagógica, funcionários, família e dedicação dos discentes – falou.