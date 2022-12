Alunos de Pinheiral se formam no Programa Educacional de Resistência às Drogas - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 11:59 horas

Pinheiral – Ao menos 250 alunos de seis escolas da rede municipal de ensino de Pinheiral se formaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Os estudantes participaram da cerimônia de formatura realizada no auditório do UniFOA. As atividades, do programa, estudo e palestras, são direcionadas aos alunos do 5° Ano do ensino fundamental.

O Proerd é desenvolvido pela Secretaria de Educação (SME) em parceria com a Polícia Militar (28º BPM – Volta Redonda) e é considerado uma importante atividade preventiva ao uso de drogas e violência, além de fortalecer o vínculo entre a instituição, as escolas e as famílias.

O evento contou com a presença da vice-prefeita, Sediene Maia e do secretário de Educação, Fernando Cabral, além da participação do Coral da SME com 80 vozes dos alunos de 10 escolas municipais que abrilhantaram o evento.

“As aulas alertam os alunos sobre as consequências físicas, sociais e legais do uso das drogas e a importância do não. Tenho certeza de que os jovens que recebem as atividades do programa se portam diferente em relação às ofertas de drogas. Por estas questões consideramos o Proerd uma importante e indispensável ferramenta no combate às drogas e na formação de adolescentes conscientes”, destacou o secretário de Educação, Fernando Cabral.

O Proerd começou no Brasil há 30 anos e é uma adaptação do programa americano chamado de Dare (Drug Abuse Resistence Education – “Educar para Resistir ao Abuso de Drogas”). A implantação no Estado do Rio de Janeiro foi em 1992. Os policiais instrutores passam por um processo de seleção e os aprovados recebem um treinamento especial, quando aprendem habilidades de comunicação e noções de técnica de ensino, psicologia e dinâmicas de grupo, informações sobre as drogas e relações interpessoais.