Alunos de Vassouras recebem óculos gratuitos - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 12:01 horas

Programa encaminhou 635 pacientes para oftalmologista em 2022

Foto: Divulgação

Mais alunos da rede municipal recebem óculos gratuitos, através do Programa Municipal Visão do Bem, da Prefeitura de Vassouras. A iniciativa já atendeu pelo menos 635 estudantes, encaminhados ao oftalmologista, somente no ano passado. A ação abrange alunos da Educação Básica, em especial, Ensino Fundamental (1ª a 8ª série/1º ao 9º ano), além de idosos com 60 anos ou mais, que estejam matriculados no Ensino de Jovens e Adultos.

O rastreamento dos estudantes, que podem escolher a armação dos óculos, é feito, anualmente, pelo Programa Saúde na Escola (PSE), da Secretaria Municipal de Saúde. São estes profissionais que oferam os serviços de saúde dentro da unidade de ensino e fazem a triagem inicial, sinalizando se o estudante deve ou não passar pela avaliação do oftalmologisa do Programa Visão do Bem.

Uma vez detectada a necessidade do uso de óculos, o estudante é imediatamente inserido no Programa. Nessa remessa do programa serão entregues mais 15 óculos. Outros 53 óculos estão sendo confeccionados.

O Programa Visão do Bem foi criado pelo muncípio para continuar atendendo alunos gratuitamente, após o encerramento do Programa Olhar Brasil, em 2019, pelo Governo Federal. A medida objetivou, principalmente, reduzir as taxas de evasão decorrente de dificuldades visuais, facilitar o acesso à diversidade de contextos sociais e, também, garantir melhoria na qualidade de vida destes cidadãos.

“O comportamento do aluno muda muito, após o recebimento dos óculos. Eles se tornam mais autônomos, autoconfiantes e ficam com a autoestima elevada”, ressaltou a secretária de Saúde, Larissa Vieira, acrescentando que ao consegui ler e escrever refletindo positivamente no rendimento escolar deste aluno.