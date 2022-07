Alunos de Volta Redonda participam de ação do Programa de Educação Ambiental da CSN

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 18:11 horas

Estudantes da Escola Municipal Paulo VI, no Açude, integraram roda de conversa e espaço literário foi inaugurado na unidade

Volta Redonda- Alunos da Escola Municipal Paulo VI, no bairro Açude, participaram de uma ação de educação ambiental na tarde desta terça-feira (12). Três turmas de crianças de 6 a 11 anos participaram de uma roda de conversa sobre meio ambiente. Durante a ação, um espaço literário foi inaugurado na escola. A atividade foi realizada pela Fundação CSN, através do Programa de Educação Ambiental (PEA), em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente (SMMA) e Educação (SME).

A analista de Educação Ambiental da Fundação CSN, Marcelle Floering, frisou que o programa de educação ambiental é um desejo da CSN, que surgiu com o objetivo de ampliar a percepção socioambiental da comunidade em relação à Usina Presidente Vargas.

“Esse programa é realizado pela Fundação CSN e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e Meio Ambiente. Entre as ações estão visitas às escolas, cursos e capacitações de profissionais da rede pública de ensino e eventos comemorativos em datas especiais, como esse que é em comemoração ao mês do Meio Ambiente. É muito gratificante a gente ver as crianças gostando do projeto, se engajando na questão ambiental. Eles costumam ser muito curiosos e receptivos”, comentou Marcelle Floering.

Outra analista de Educação Ambiental da Fundação CSN, Suênia Campos, lembrou que o evento desta terça-feira foi o encerramento das atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente – celebrado dia 5 de junho.

“Hoje estamos inaugurando este espaço literário sustentável, que incentiva a leitura e a preservação da natureza. Através dele, as crianças vão poder aprender a reutilizar os livros e compartilhá-los entre elas, ampliando o conhecimento e o cuidado com o meio ambiente”, destacou.

A diretora da Escola Paulo VI, Marília Botelho de Ramos, lembrou que há alguns anos já existe um trabalho de incentivo à leitura na unidade e com apoio da Fundação CSN isso agora será mais explorado.

“Há muitos anos a gente disponibiliza aos alunos: jornais, livros, no horário do recreio para incentivá-los na prática da leitura. A partir deste projeto do Programa de Educação Ambiental da Fundação CSN, vamos aproveitar para retomar essa atividade na escola. Iremos colocar mesas, puffs, tudo para deixar o espaço confortável e estimular a leitura. Até por isso montamos o local no térreo da escola, para torná-lo de mais fácil acesso aos alunos e à toda comunidade escolar”, disse, lembrando que estudantes de 6 a 15 anos terão acesso ao projeto e podem contribuir com a doação de livros que estão em desuso em casa, por exemplo.