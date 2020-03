Alunos do CEDEVIR participam de oficina de culinária em Resende

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 10:52 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Educação de Resende oferece para os alunos do CEDEVIR (Centro Educacional Municipal de Atendimento a Deficientes Visuais de Resende) uma oficina de culinária. A iniciativa surgiu da necessidade de oportunizar a participação das crianças com deficiência visual em atividades simples da vida diária.

A oficina de culinária acontece mensalmente ou ainda de acordo com o interesse dos estudantes. Chamada de “Culinária Fácil”, ela faz parte do projeto pedagógico “Aprendendo dentro e fora da escola”, que é realizado durante todo o ano letivo na unidade escolar.

Os alunos têm auxílio dos professores para aprenderem sobre receitas, manuseio de objetos utilizados na cozinha, organização e higiene para o preparo de alimentos e alimentação saudável. Os professores também buscam incentivar a leitura, escrita e interpretação de receitas, rótulos, além de embalagens.

De acordo com a secretária de Educação, Rosa Frech, outro objetivo é promover a interação entre os colegas através de novas vivências e dar autonomia aos alunos que possuem baixa visão ou são completamente cegos.

– O projeto amplia as condições para que a pessoa com deficiência visual possa desenvolver sua capacidade de socializar, vivenciar, orientar e se movimentar com independência, segurança, eficiência e adequação de acordo com seu potencial em diversas situações e ambientes. Utilizando-se de técnicas específicas adquiridas através da aprendizagem e aplicação em vivências contextualizadas, colaborando, consequentemente, para sua real integração à sociedade – concluiu a secretária.