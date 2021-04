Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 14:44 horas

Volta Redonda – Cerca de 55 alunos do 2° do Ensino Médio e do Curso Técnico em Administração do Colégio ICT (Instituto de Cultura e Técnica) junto da professora da disciplina “Inovação e Empreendedorismo, Lidiane, estão realizando uma campanha de doação de alimentos. O projeto “ICT em ação” tem a finalidade de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para Institutos de Longa Permanência do Idoso (ILPI’s) de Volta Redonda e Pinheiral.

A campanha ocorre via redes sociais, pelo perfil do Instagram @ictemacao, onde lá os alunos divulgam os alimentos e produtos de limpeza que podem ser doados, além dos locais de arrecadação para que a população possa contribuir.

Alimentos e produtos de limpeza

De acordo com o projeto, os alimentos para doação podem ser: açúcar, pó de café, amido de milho, proteína, suco, óleo, fubá, arroz, margarina/manteiga, adoçante líquido, caixa de leite integral, feijão, biscoito doce sem recheio, molho/extrato de tomate, cebola/alho, frutas, legumes. Já os itens de limpeza podem ser: desinfetante, sabão, cloro, lava roupas, papel higiênico, amaciante para roupa e lavador multiuso.

Os alunos iniciaram o projeto há praticamente um mês e tem meta total de arrecadar 500kg de alimentos não perecíveis que serão doados para o Lar dos Velhinhos (Volta Redonda) e o Recanto dos Velhinhos (Pinheiral). Segundo os alunos, já foram arrecadados até 13% da meta, equivalente a cerca de 65kg.

Pontos de arrecadação

Os alimentos e produtos podem ser doados, de 8h às 17h, nos seguintes endereços: Colégio ICT, na Rua Alberto Cunha Rodrigues, 39, no Jardim Amália. Na Marmoaria Unipedras, na Avenida Paulo de Frontim, 1.043, no Aterrado. No Luiz Intermediações, na Rodovia Lúcio Meira, 9.303, na Água Limpa, de 10h às 19h. Na Papatto, Rua Dr Mario Ramos, 63, no Centro de Barra Mansa. E na Lanchonete Souza que fica na Rua Jaime Martins, 823, no Santo Agostinho.