Alunos do Colégio N.Sra. do Amparo fazem doações para o ‘Lar de Jesus’

Barra Mansa – A direção do Colégio Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, convidou alunos e familiares a fazer parte do movimento de solidariedade e cuidado com o próximo evocado pelo período pascal. Foi com este espírito que a escola realizou a Campanha Páscoa Solidária de 2024, arrecadando itens de higiene e biscoitos para doação ao Lar de Jesus. A entidade, que acolhe pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, recebeu as doações nesta semana, durante celebração da Páscoa na quadra do colégio.

“Ficamos muito felizes com a mobilização dos estudantes que ajudaram a tornar a Páscoa ainda mais especial, acolhedora e solidária. Graças ao envolvimento de todos, arrecadamos centenas de itens que foram entregues ao Lar de Jesus. Esperamos que essa contribuição faça a diferença na vida daqueles que mais precisam”, afirmou a Irmã Maria Cleidimária Pinheiro, diretora do Colégio Nossa Senhora do Amparo.

Fundado há oito anos, o Lar de Jesus está localizado na Avenida 03 de Outubro, 260, no bairro Jardim Boa Vista. A entidade é uma casa de acolhimento noturno, que recebe pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, ofertando pernoite, banho e alimentação de segunda a sábado.