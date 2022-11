Alunos do Instituto Federal de Pinheiral disputam jogos nacionais no JIF - Diário do Vale

Alunos do Instituto Federal de Pinheiral disputam jogos nacionais no JIF

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 17:15 horas

Pinheiral – Alunos do Instituto Federal de Pinheiral disputam os Jogos das Instituições Federais (JIF) que acontecem do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro, em São José do Rio Preto. Os atletas do Instituto disputam nas competições de handebol, futebol, vôlei e tênis de mesa.

Para a edição deste ano, estão sendo esperados mais de 2.000 alunos-atletas de 31 instituições da Rede Federal. Além das modalidades coletivas, haverá competições individuais de atletismo, judô, natação, tênis de mesa e xadrez. Para essas disputas, não ocorrerá sorteio de chaves, e as regras serão definidas entre os chefes das delegações de cada modalidade.

As chaves das competições de basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia, nas categorias feminino e masculino, além de futebol masculino já foram sorteadas. O sorteio aconteceu no dia 22 e foi transmitido pelo canal da IFSP no Youtube.

A competição tem o objetivo de estimular a prática de esportes entre os estudantes, fomentando o trabalho em equipe, atividades físicas e os valores do esporte. O JIF é uma tradição anual da Rede Federal e retoma as atividades após dois anos de pausa devido à pandemia.