Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 18:53 horas

Cursos ofertados pela Smac favorecem o empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda certificou na tarde desta terça-feira, 06, 1,5 mil alunos do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda e de outras oficinas profissionalizantes da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A cerimônia de encerramento dos cursos reuniu os formandos e seus familiares no Clube Comercial, na Colina.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, parabenizou os formandos e ressaltou que momentos como este é que tornam a missão à frente da Pasta muito gratificante. “É um orgulho ver a casa cheia de gente que adquiriu novos conhecimentos, que geram novas oportunidades”, falou.

Ela também agradeceu as equipes dos CRAS (Centos de Referência da Assistência Social), dos Centros de Convivência e do CIP (Centro de Inclusão Produtiva), que sediam as oficinas. “Não posso esquecer de ressaltar o comprometimento e a dedicação de todos os instrutores”, afirmou Carla.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Rosane Marques, a Branca, agradeceu pela confiança da população que procura os serviços do CRAS. “A presença de vocês nos incentiva a buscar mais recursos e ampliar políticas públicas voltadas para a Assistência Social”, disse.

As oficinas de artes com feltro, artes com materiais reciclados; artes em vidros; artes em customização; artesanato criativo; barbeiro; cabeleireiro; corte e costura; culinária; designer de sobrancelha; estética (massagem relaxante); manicure; trancista; garçom; e treinamento de maitre formaram 1.435 alunos.

Fortalecendo a autonomia econômica

O programa do Departamento de Proteção Social Básica da Smac prioriza as famílias em situação de vulnerabilidade social advindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos. O objetivo é fortalecer a autonomia econômica, preparando o usuário para uma atuação como empreendedor individual ou para o mercado de trabalho.

Hélida Sabino Machado fez o curso de trancista no CRAS do Padre Josimo, bairro onde mora. “Vou continuar me dedicando à profissão e pretendo atuar por conta própria”, falou. Charlene Cristina fez a oficina de design de unhas no mesmo CRAS e quer seguir os mesmos passos da vizinha. “Quero trabalhar em domicílio, mas não descarto procurar uma vaga num salão de beleza”, contou.

Cauã Pereira, de 16 anos, é morador do Vila Brasília e concluiu o curso de garçom no CRAS Belo Horizonte. Ele foi o primeiro dos formandos a receber o certificado. “Acredito que Volta Redonda tem muitas opções para garçom. São muitos restaurantes, bares, buffets e casas de festa. Espero conquistar uma vaga de emprego e me aperfeiçoar na profissão”, afirmou.

Mais formandos

O Projeto Novos Horizontes – Acessuas Trabalho- formou 25 alunos. As oficinas para pessoas com idade entre 14 a 59 anos têm como meta a orientação para o mundo do trabalho, com espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas relacionados à inserção no mercado.

Ainda receberam certificados 30 alunas da oficina de designer de unhas do projeto “Manicuras que Acolhem”, realizadas no CRAS Padre Josimo; e 10 alunos de barbeiro, oficina realizada em parceria com a associação de moradores do bairro São Cristóvão.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, reforçou que o conhecimento é libertador e traz oportunidades. “O saber não ocupa espaço e pela experiência que tenho à frente do programa, posso afirmar que ele transforma a vida das pessoas”, contou Marlene, lembrando que o início das próximas oficinas será a partir do dia 12 de setembro, próxima segunda-feira. Para se inscrever, basta procurar o CRAS mais próximo de sua residência.