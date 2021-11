Alunos do UniFOA agraciados na 9ª edição do Prêmio CREA-RJ vão receber diploma no centro universitário

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 18:25 horas

Volta Redonda – O presidente da FOA Eduardo Guimarães Prado e o presidente do CREA – RJ Luiz Antônio Cosenza se reuniram nesta semana, nas dependências da FOA. Eduardo debateu com os membros da entidade sobre assinatura de convênio com o CREA-RJ e ofereceu as instalações do Centro Histórico, localizado no campus Olezio Galotti, para a entrega dos diplomas aos autores dos 11 trabalhos das engenharias do UniFOA premiados, que ocorrerá em 17 de dezembro.

Realizado de forma híbrida, a 9ª edição da premiação contemplou 86 trabalhos, de 116 autores, de 17 instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro.

A premiação é referente a trabalhos realizados em 2020 e 2021. Vale ressaltar que objetivo do Prêmio de Trabalhos Técnicos e Científicos do CREA-RJ é valorizar professores e estudantes, reconhecendo os esforços daqueles que contribuem para a construção do acervo científico e tecnológico nessas áreas, em espaços de referência para a produção de novos conhecimentos.

Vinte e cinco alunos de mestrado e graduação do UniFOA tiveram nove trabalhos premiados. Foram dois trabalhos individuais de mestrado e nove em grupo, de graduação.

Os premiados

Mestrado:

Carlos Henrique Goncalves Campbell

Leonardo de Souza Coutinho

Graduação:

Arthur Wilson Martins Oliveira

Bruno Henrique Filgueira Azeredo

Cristiane Mello Goncalves da Silva

Diogo Moraes de Souza

Douglas Barros Velozo

Felipe Anacleto dos Santos

Flavia Oliveira do Nascimento

Gabriela Pereira Raymundo

Ingrid Cardoso da Motta Costa

Itala Vivas Fontes Valle Machado

Ive Teixeira Egalon

Juliana Alves Pinheiro

Kelyta Fonseca dos Santos

Laisa Peres de Araujo

Leticia Gomes de Oliveira

Maicon Miranda Rocha

Mateus Peixoto Oliveira

Mateus Ribeiro Ramos

Matheus Cunha Perlingeiro de Abreu

Natane Caroline Vieira

Patrick Sales de Carvalho

Ricardo Araújo Gonçalves Barboza

Yasmim Alves Moreira

Foto: Divulgação

Os presidentes do UniFOA, Eduardo Prado, e do Crea-RJ, Luiz Antonio Cosenza, falam sobre a cerimônia de premiação