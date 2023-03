Alunos do UniFOA fazem Plantão de Imposto de Renda gratuito à população - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 16:26 horas

Volta Redonda – Alunos dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração do UniFOA promovem o Projeto de Extensão Plantão de Imposto de Renda 2023 até 30 de maio. A oportunidade é gratuita e destinada a todos os contribuintes que receberam até R$ 36 mil de rendimentos tributáveis em 2022. Ação é realizada por meio do Núcleo de Práticas Contábeis (NPC).

O atendimento acontece no Escritório da Cidadania, no Campus Porfírio José de Almeida, no Aterrado (Avenida Lucas Evangelista, nº 862). Os dias e horários de funcionamento para declaração do IRPF são às terças-feiras, das 9h às 11h30, e às quintas-feiras, das 14h às 16h30.

Para ser atendido, basta o contribuinte ir até o local com os documentos necessários:

• Informe de todos os rendimentos 2022. Isso inclui informe de rendimento das fontes pagadoras (empresas, governo, pessoas físicas etc.);

• Informe de rendimentos do banco (Conta corrente e/ou poupança);

• Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja;

• Nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento;

– Comprovante de rendimentos de dependentes:

• Endereço atualizado;

• Cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa) entregue;

• Atividade profissional exercida atualmente.

• Recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde (com CNPJ da empresa emissora e a indicação do paciente);

• Despesas médicas, psicólogos e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa emissora ou CPF do profissional, com indicação do paciente);

• Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora com a indicação do aluno).

Importância da ação para a formação dos estudantes

Segundo o professor responsável pela atividade, Agamêmnon Rocha Souza, além de beneficiar a população, essa iniciativa agrega à formação dos estudantes de Administração e de Ciências Contábeis, que atualmente compõem a Escola de Gestão & Negócios.

– Essa ação é uma oportunidade única para os alunos, que têm as aulas teóricas em salas de aula e a prática contábil. Isso contribui muito para a formação deles, porque aprendem fazendo – destaca.

Assim como acontece em todos os atendimentos ao público, o professor explica que acompanha todo o processo. “Antes, eu faço avaliação com os alunos, fico à disposição e observando eles trabalharem”. Ele acrescenta ainda: “Os cursos se fortalecem, assim como alunos, em consequência, com a prática de ações desse tipo”.

Serviço

Plantão de Imposto de Renda Pessoa Física 2023 do UniFOA

Quando: Terças-feiras (9h às 11h30) e quintas-feiras (14h às 16h30) – Até 30/05

Local: Escritório da Cidadania – Campus Universitário Porfírio José de Almeida, no Aterrado (Avenida Lucas Evangelista, nº 862)

Público: Contribuintes que receberam até R$ 36.000,00 de rendimentos tributáveis em 2022