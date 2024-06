Alunos do UniFOA visitam obras de ampliação de Shopping em VR

Volta Redonda – Os alunos do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) participaram de uma visita técnica às obras de ampliação do Sider Shopping, uma das construções que está em andamento na cidade. A visita, conduzida pelo coordenador do curso, Sérgio Taranto, e pelo professor José Marcos, proporcionou aos estudantes uma visão prática das complexidades e desafios envolvidos em uma obra de grande porte.

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar o progresso das obras e observar detalhadamente as etapas da construção, desde a fundação até a sustentação de estruturas essenciais, como a passarela suspensa que ligará os dois prédios. Este contato direto com a prática da engenharia civil foi destacado pelo professor José Marcos, conhecido como Zito, que ressaltou o impacto dessa experiência para os futuros engenheiros.

“Com a oportunidade oferecida pelos empreendedores do município e da região, nossos alunos podem vivenciar as etapas, atividades, rotinas e movimentações de uma obra, conectando os aprendizados teóricos com sua aplicação prática. O impacto na motivação, no aprendizado e no fortalecimento da carreira é imenso, e com certeza levarão essas experiências para sua vida profissional”, afirmou Zito.

Um ponto que chamou a atenção dos alunos e professores foi o fato de que a obra está sendo executada por engenheiros que são egressos do UniFOA. O professor Zito destacou a importância dessa conexão: “Para nós, coordenador e professores, é inestimável o valor de uma visita a uma obra de grande porte, e maior ainda quando recepcionados na sua gestão por um egresso que trilhou sua caminhada acadêmica com muita garra e sucesso. É o caso do Engenheiro Civil José Arthur Cucconato, da empreendedora, e do Engenheiro Civil Denny Duque Maya, da construtora.”

A estudante Larissa Vieira, que está no 5º período do curso, compartilhou suas impressões sobre a experiência: “Eu acho de grande importância, porque desde cedo, como eu que estou no 5º período, temos esse contato com obras reais. Uma coisa é a teoria, mas quando estamos na prática é outra coisa, e aqui na obra a gente consegue ver a complexidade, cálculos, como fazer, onde fazer. É literalmente uma obra gigante.”

A visita técnica ao Sider Shopping proporcionou uma experiência prática aos alunos de Engenharia Civil do UniFOA, consolidando o aprendizado teórico com a observação direta das práticas e desafios do setor.