Alunos realizam plantio no Parque Natural de Saudade em Barra Mansa - Diário do Vale

Barra Mansa – As Secretarias de Educação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa realizaram na manhã desta terça-feira, dia 21, um plantio para os estudantes da Escola Estadual Municipalizada Belo Horizonte, que aconteceu no Parque Natural de Saudade. A ação envolveu a turma do Pré-II e foi promovida pelo Promea (Programa Municipal de Educação Ambiental) em homenagem ao Dia da Floresta, comemorado hoje. Foram plantadas mudas de dedaleiro, além de doados ipês-amarelos às pessoas presentes.

A gerente de Unidade de Conservação e Recursos Hídricos da secretaria de Meio Ambiente, Carolina Lacerda, falou sobre os benefícios do plantio para a cidade e a importância de levar a prática para outros colégios. “Nosso trabalho, além de deixar a cidade mais bonita, ajuda no reflorestamento, no equilíbrio climático e na proteção das nascentes dos rios. Há muitos anos não se via Barra Mansa tão bem cuidada como está agora e continuaremos com o plantio em outras escolas do município”, destacou Carol.

O secretário de Educação, Marcus Barros, também elogiou a prática e falou sobre a importância da ação para conscientizar as novas gerações. “Muitas pessoas não sabem a importância de plantar uma árvore para ajudar o meio ambiente. O que estamos fazendo com essas crianças é fundamental para manter a conscientização e o debate do tema como algo atual na nossa sociedade”, acrescentou o secretário, ressaltando o funcionamento de duas Escolas Vocacionadas Socioambientais no município.

“Uma ação dessas vai muito além do plantio. A secretaria de Educação está com duas unidades escolares com foco na transversalidade desse tema e isso é muito importante para o desenvolvimento desses alunos e é importante para toda Barra Mansa.”, encerrou.

Disque Mudas

A Secretaria de Meio Ambiente também disponibiliza mudas à população. Quem quiser solicitar, de forma gratuita, pode entrar em contato através dos telefones (24) 2106-3408 ou 99923-7641, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

É necessário que o proprietário do imóvel interessado nas mudas apresente carta de intenção devidamente preenchida e assinada com cópia de documento que comprove a titularidade do terreno. A pessoa também precisa se comprometer com a manutenção e conservação do plantio.

