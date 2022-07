Alunos realizam ‘Show de Talentos’ na Escola Vocacionada à Música

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 17:16 horas

Apresentação marcou o encerramento do primeiro semestre no colégio

Barra Mansa- A Escola Vocacionada à Música, no Ciep-485 – João Baptista Barros, no bairro Bom Pastor, realizou um ‘Show de Talentos’ entre os alunos nesta sexta-feira, dia 8. A atividade marcou o encerramento do primeiro semestre na unidade com uma apresentação entre os estudantes, com o intuito de proporcionar a cooperação e união entre as turmas, o aprofundamento na prática dos instrumentos e a oportunidade de mostrar o que os participantes aprenderam durante o período de ensaios.

O evento contou com a participação dos professores Matheus Maciel (violão), Felipe Braz (flauta), e Natan Fraga (trompa).

Uma das diretoras do colégio, Saionara Maciel, destacou o processo realizado no dia das apresentações. “Está sendo um imenso desafio para nós. É um grande prazer encerrar esse semestre com méritos e trabalhar com professores e alunos tão talentosos, que estão arduamente trabalhando para garantir aos nossos alunos um ensino ímpar”, destacou a diretora.

Outro que destacou a atividade foi o professor Natan Fraga, que definiu a atividade como ‘excepcional’. “É uma experiência ímpar para os alunos e espero que seja a primeira de muitas. É uma honra presenciar tantos talentos juntos em uma apresentação maravilhosa”.

“É muito bom poder fazer a prática com vários instrumentos diferentes e compartilhar com os colegas. A Escola nos proporciona um laço muito forte entre o aprendizado e o desenvolvimento com a música”, revelou.

A professora Renata de Almeida Machado, que dá aulas de canto coral e percepção musical, ressaltou a importância da participação dos alunos e como foi o surgimento do projeto.

“O show de talentos de hoje é o que marca o encerramento do semestre muito rico em aprendizagem e experiência. A ideia veio quando houve a necessidade de cumprir um tempo livre entre os turnos, que existia na grade. Durante esse período, vários alunos pegavam o instrumento e ficavam ensaiando várias músicas. Observando isso, nos veio a ideia de criar este projeto para dar oportunidade aos alunos de explorarem seus talentos e praticarem novos instrumentos, trabalhando na cooperação e sensibilidade entre as turmas”, concluiu a professora.