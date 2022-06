Alunos surdos participam de atividade sobre a história de Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 18:04 horas

Grupo que participa do curso de Língua Portuguesa Através de Narrativas esteve no corredor cultural urbano, no Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado

Volta Redonda- Alunos do curso de Língua Portuguesa Através de Narrativas, oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), participaram nesta sexta-feira (24) de uma aula ao ar livre. A atividade aconteceu no corredor cultural urbano, que fica no Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado. A aula inclusiva ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

Acompanhados da professora Sandra Duarte, do professor e intérprete de Libras, João Paulo Araújo, e da coordenadora do projeto, Eliete Guimarães Vasques, os 15 alunos conheceram um pouco da história de Volta Redonda através das fotografias que fazem parte da galeria de arte a céu aberto.

Eliete destacou que durante as aulas de Língua Portuguesa, percebeu-se que os estudantes não conheciam a história de Volta Redonda e por isso foi importante a realização da atividade.

“Para os surdos é muito importante ter atividades com auxílio das imagens, porque dessa forma eles conseguem assimilar e aprender. E por meio das fotos do corredor cultural urbano e a língua de sinais eles vão conseguir entender a história de Volta Redonda”, afirmou.

Entre as narrativas utilizadas durante o curso – que vai até o mês de dezembro deste ano – estão as verbais, como os textos que as pessoas dizem, ou físicas, como jornais, cartas ou livros de histórias.