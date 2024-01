Alysson Costa lança livro ‘Atitudenow’ em Volta Redonda no próximo dia 18

Sul Fluminense – O jornalista e palestrante Alysson Costa lança sua mais recente publicação, “Atitudenow – A Direção do Sucesso”, no Antonieta Café, em Volta Redonda, na próxima quinta-feira (18), das 17h às 20h. O evento é organizado pela promoter Ana Paula Delgado.

Segundo o autor, “Atitudenow” não é apenas mais um livro de sucesso, mas também um guia prático e emocionante que desafia a visão convencional sobre escolhas e destaca a importância da atitude na vida. Alysson Costa também é autor de obras como “O Sucesso é Treinável” e “Pessoas Precisam de Pessoas”.

Além do lançamento, Alysson planeja transformar “Atitudenow” em um novo best seller. Segundo ele, seus projetos futuros incluem uma imersão na Argentina em fevereiro deste ano, visando conquistar o mercado latino-americano, e o lançamento de um mastermind para líderes e empreendedores em busca de inspiração.

Com aproximadamente 600 alunos em treinamentos online, Alysson Costa é parte do grupo de palestrantes exclusivos da agência “Polo Palestrantes”, a maior agência de speakers do Brasil. Além disso, ele contribui para o livro coautoria “Inquietos por Natureza”, organizado por João Kepler, que será lançado ainda este mês.

Recentemente, o autor retornou a sua cidade natal, Barra Mansa (RJ), participando de entrevistas para divulgar seus trabalhos. Seu novo livro já está disponível em todas as livrarias do país, reafirmando o trabalho de Alysson Costa na literatura e no desenvolvimento pessoal.

Segundo Alysson Costa, ele já havia se destacado ao tornar-se o primeiro brasileiro a lançar um livro nos telões da Times Square, em Nova York, marcando uma etapa significativa não apenas para sua carreira, mas para a literatura nacional. Alusson também conquistou o prêmio de Livro do Ano em Londres pela LONDON DO IT.