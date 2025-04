AMAN completa 214 anos com programação especial em Resende

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, completa 214 anos de história nesta quarta-feira (23). Para celebrar a data, será realizada uma formatura militar no Pátio Duque de Caxias, às 8h, com a presença do Corpo de Cadetes, do Corpo Permanente da AMAN, do Batalhão Agulhas Negras e de autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, haverá a entrega da Medalha Marechal José Pessôa, concedida a personalidades e militares que se destacaram por suas contribuições à formação dos oficiais combatentes do Exército Brasileiro.

Ao longo do ano, a AMAN promoverá uma série de eventos comemorativos pelo aniversário da instituição. Entre os destaques está uma exposição sobre o Exército Brasileiro, que será realizada nos dias 26 e 27 de abril no Shopping Pátio Mix, em Resende. O público poderá conhecer de perto materiais de emprego militar, uniformes históricos e viaturas blindadas. No dia 27, das 18h às 20h, a Banda de Música da AMAN fará uma apresentação especial com um repertório que inclui clássicos da música popular brasileira e sucessos internacionais.

Tradição na formação militar

Fundada em 1810 pelo Príncipe Regente D. João, a AMAN tem origem na antiga Academia Real Militar, inicialmente sediada na Casa do Trem, no Rio de Janeiro – local onde atualmente funciona o Museu Histórico Nacional. Ao longo dos séculos, passou por diversas sedes, incluindo Porto Alegre (RS) e regiões do Rio de Janeiro, como Largo de São Francisco, Praia Vermelha e Realengo. Desde 1944, está instalada em Resende e, em 1951, recebeu o nome atual.