Aman inicia na terça-feira a instrução de Tiro Técnico de Armamento Pesado

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 18:23 horas

A atividade será voltada para os Cadetes do 3º ano do curso de Material Bélico

Resende- A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) comunica que no dia 26 de abril, terça-feira iniciará a partir de 7h, a instrução de Tiro Técnico de Armamento Pesado, com os Cadetes do 3º ano do curso de Material Bélico.

Com isso, as atividades vão demandar a compreensão da população, tendo em vista o deslocamento da tropa até o local do exercício, (Morro do Carrapicho, área de instrução da AMAN) e, principalmente, com a realização de tiro com armamento pesado.

De acordo com a Aman, a instrução contará com o apoio de pessoal e material dos Cursos de Infantaria, Cavalaria e Artilharia. Será executado tiro de Canhão e Obuseiros.

A atividade irá se estender até o dia 27 de abril e é de extrema importância para a formação de nosso futuro oficial.

Confira como foi esse exercício em edições anteriores- https://www.youtube.com/watch?v=v6oj15089m8

A AMAN agradece a cooperação e coloca-se à disposição para demais esclarecimentos.