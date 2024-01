Aman passa a ter novo comandante

Resende – Durante uma cerimônia solene realizada na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) nesta terça-feira (23), o general de brigada Marcus Vinicius Gomes Bonifácio, aos 53 anos, assumiu o cargo de comandante da escola de ensino superior do Exército Brasileiro. Ele é o 46º militar a ocupar o posto, sucedendo o general de brigada João Felipe Dias Alves – que assumiu em 12 de abril em 2022 e, agora, será diretor de Educação Superior Militar (DESMIL), no Rio de Janeiro, capital.

Durante o evento, realizado no auditório do Teatro da Aman devido à chuva, estiveram presentes oficiais do Exército, cadetes, militares do Batalhão de Comando e Serviços – ‘Batalhão Agulhas Negras’ e convidados, como o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz.

Em seu discurso, o general João Felipe – que é natural de Resende – agradeceu o bom relacionamento e convívio entre a Academia Militar e a comunidade civil. “A Aman está aqui há 80 anos, e a integração junto à cidade se fortalece a cada dia”, disse. Ao novo comandante, o militar desejou pleno êxito e felicidades. “General Marcus Vinicius tem reconhecida competência para guiar a Academia”, completou.

Já o general Marcus Vinícius, ao assumir o posto, disse ser uma enorme alegria retornar a Resende. “É muito especial dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Estou em minha terceira passagem pela Aman, e retornar como comandante é uma grande alegria”, afirmou, acrescentando que pretende fazer reestruturas na Academia, promovendo melhorias para os cadetes e, com isso, gerando impacto econômico positivo na região.

A Aman

Criada em 1792, com o nome de Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, a Aman é a única escola de ensino superior do Exército formadora de oficiais de carreira das Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. Longe de estar em “baixa”, a Aman tem atraído muitos jovens que optam por seguir a carreira militar. Todos os anos são formados cerca de 400 cadetes – entre moças e rapazes.