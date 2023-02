Aman realiza cerimônia de entrada de novos cadetes - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 11:54 horas

Evento acontece na manhã de sábado, no Portão Monumental; no total, Academia receberá 408 jovens vindos do EsPCEx

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realiza neste sábado (4), a partir das 9h, a tradicional cerimônia de entrada dos novos cadetes pelo Portão Monumental. O evento, que teve início em 1944 com a inauguração da Academia, contará com os 408 jovens integrantes da turma que concluiu o primeiro ano de formação na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), sediada Campinas (SP). A cerimônia serve como a primeira entrada simbólica pelo portão de entrada da Aman, que se abre apenas uma vez ao ano justamente para marcar a entrada dos cadetes.

O responsável pela abertura simbólica do portão será o comandante da Aman, general João Felipe Dias Alves. Ele será acompanhado pela cadete mais jovem da turma, Débora Caetano da Silva, de 18 anos.