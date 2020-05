Aman suspende atividades até o dia 27 de maio

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 13:47 horas

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, decidiu suspender as atividades e liberar os cadetes para retornarem às suas famílias. A medida começou a valer na sexta-feira (08) e seguirá em vigor até o dia 27 deste mês. A academia tem 25 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 21 são cadetes e quatro militares.

Segundo a Aman, dois militares estão sendo tratados em casa e outros dois já estão recuperados da doença após terem passado do período de 14 dias em isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Alguns pacientes estão internados no HMR (Hospital Militar de Resende).

Cerca de 1.700 dos 1.765 cadetes deverão deixar a Academia para retornar aos seus familiares. Para que isso fosse possível, a Aman realizou um esforço para que o conteúdo programático das atividades acadêmicas fosse antecipado, permitindo o licenciamento dos cadetes até o fim deste mês.

– Foram mantidas as recomendações para a manutenção da disciplina de prevenção sanitária e a sua difusão no âmbito dos grupos sociais para onde se deslocarem. Importante ressaltar que a adesão ao período de licenciamento é voluntária – destacou a Aman, em nota.

A Academia destacou que caso algum cadete teste positivo para o coronavírus, durante o licenciamento, ele permanecerá em uma unidade de saúde ou em sua residência, conforme orientação médica, até sua recuperação. Quando o cadete retornar a Aman, passará novamente por uma fiscalização sanitária, retomando o regime de quarentena que se estenderá por 15 dias.

Medidas sanitárias

A Academia Militar das Agulhas Negras segue com os esforços de combate ao coronavírus desde as primeiras ocorrências no país. Desde o dia 18 de março postos de triagem foram instalados em dois acessos da academia, funcionando como primeiro filtro seletivo para as pessoas que entram na localidade diariamente. Estão sendo realizadas a higienização pessoal, desinfecção de ambientes e as adaptações de espaços (refeitórios e dormitórios).

– Destaca-se que haverá intensificação do controle sanitário, tanto na saída quanto no retorno à AMAN. Os ônibus que serão utilizados passarão por inspeção sanitária e o uso das máscaras será obrigatório durante todo o trajeto. Além disso, será realizado o acompanhamento remoto individualizado da situação de saúde de cada Cadete, por meio de um questionário epidemiológico aplicado por meio eletrônico – explicou a Aman em nota.

Prevenção

Todas as pessoas que circulam diariamente na Academia são acompanhados de perto pela equipe médica do Corpo de Cadetes (CC) mediante a realização de entrevistas e questionário epidemiológico para identificação de sintomas, aferição de temperatura e a adoção das medidas sanitárias preventivas.

Caso o paciente tenha sintomas suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, será levado ao HMR (Hospital Militar de Resende), onde é submetido aos exames que vão diagnosticar ou não a presença do vírus.

– Se constatado positivo para COVID-19, esses militares seguem internados na unidade, em uma área isolada da enfermaria. No caso dos Cadetes, são direcionados para um alojamento especificamente preparado ao acolhimento e tratamento dos infectados e continuam sendo acompanhados pela equipe médica do CC – concluiu em nota.