Ambiente Jovem: Munir participa do encerramento da primeira turma do projeto

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) participou na manhã desta segunda-feira (11), no auditório da secretaria Municipal de Assistência Social, do encerramento da primeira turma do Projeto Ambiente Jovem em Volta Redonda.

O projeto é uma iniciativa de capacitação do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, juntamente com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e foi uma solicitação do deputado.

“No ano passado eu fiquei sabendo da existência do Projeto Ambiente Jovem, que capacita jovens de 16 a 24 anos por meio de aulas e oficinas para se tornarem agentes de transformação em seus territórios, além de receberem uma bolsa-auxílio de R$ 300,00. Eu achei de extrema importância e quis trazer para o nosso município e consegui aprovação do governo do estado”, destacou o parlamentar.

Munir se reuniu com a secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, e solicitou para que o projeto funcionasse no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Santo Agostinho que é um bairro populoso e com muitos jovens que precisam de uma oportunidade.

“Eu apresentei o projeto para a Carla e ela gostou muito! No mês de outubro demos início ao Ambiente Jovem em Volta Redonda e finalizar hoje com 33 jovens capacitados é motivo de grande alegria”.

Leandro da Silva Santos, 18 anos, morador do bairro Água Limpa, agradeceu a iniciativa e frisou da importância de aprender mais sobre como cuidar do meio ambiente.

“Essa foi uma grande oportunidade para aprender mais sobre o meio ambiente e evoluir. Hoje em dia nós seres humanos nós estamos desmatando, destruindo a natureza que foi feita para ser cuidada. Então eu agradeço muito por esse projeto e todo apoio que tivemos. Eu tenho certeza de que o curso vai somar muito para a minha vida profissional”, disse Leandro.

Munir agradeceu a confiança dos jovens que participaram, de toda equipe e comprometeu a buscar uma nova turma do projeto para a cidade.

“Eu quero agradecer muito a todos os jovens que participaram dessa primeira turma do Ambiente Jovem, a equipe do projeto, em nome da coordenadora Marília, a equipe do CRAS, enfim, todo mundo que colaborou para o sucesso do projeto! Já estamos agendando uma reunião com o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade para solicitar a abertura de novas turmas para esse ano. O que deu certo tem que continuar e ampliar”, finalizou.