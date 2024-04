América Tereza assume Secretaria de Esporte e Lazer de Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria de Esporte e Lazer de Barra do Piraí está sob novo comando. Interinamente, a também secretária de Comunicação, América Tereza do Nascimento, assumiu o cargo. O objetivo da nova gestão é manter e ampliar os projetos já existentes, como o “Esporte em Ação” e o “Movimento é Vida”, buscando levá-los também para os distritos. Além disso, o incentivo aos times oficiais do município será uma pauta importante, tanto nas modalidades femininas quanto masculinas.

A nova secretária ressaltou a emoção em assumir o cargo e falou sobre a continuidade dos projetos. “Eu fiquei muito lisonjeada com o convite feito pelo prefeito Mario Esteves para que assumisse a Secretaria de Esporte e Lazer. Sempre fui muito ligada ao esporte e sei que ele é capaz de mudar vidas. Em breve, teremos grandes novidades que trarão grandes benefícios para o município. O trabalho que estava sendo feito era de excelência, e ele não pode parar. Continuaremos fomentando as práticas esportivas na cidade e, assim, deixaremos um legado dentro dessa pasta”, declarou América.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comentou sobre a troca do secretariado no último mês e depositou confiança na equipe do poder público. “Estamos olhando em frente e pretendemos prosseguir com o padrão de excelência não só da Secretaria de Esportes como também das outras secretarias às quais houve a mudança dos secretários. Confio no potencial da equipe, afinal, são todos profissionais qualificados e prontos para fazer o melhor possível para Barra do Piraí”, afirma o chefe do Executivo.