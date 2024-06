‘Amostradinho’: Câmeras flagram mais um motorista dando ‘cavalo de pau’ em VR

Volta Redonda – As câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram mais um motorista realizando manobras perigosas nas ruas de Volta Redonda. Dessa vez, o flagrante aconteceu no bairro Barreira Cravo, por volta das 22h do último dia 6. Através dos registros feitos pelas câmeras, a proprietária do veículo, um Fiat Punto prata, foi identificada e intimada nesta quarta-feira (12) a depor na 93ª Delegacia de Polícia.

Nas imagens registradas pelo sistema de monitoramento da Ordem Pública, o condutor aparece dando uma série de ‘cavalos de pau’. Essas imagens auxiliarão na investigação policial pelo crime de trânsito, por colocar em risco a sua própria vida e também a de terceiros.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enfatizou que a pasta vem adotando uma série de medidas para tornar a cidade um lugar mais seguro, mas fez um apelo pela conscientização de todos para que atos de imprudência não tenham consequência graves e irreversíveis.

“Estamos diante de várias situações de imprudência flagradas por câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Ordem Pública, e é preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade desses atos. Estamos fazendo de tudo: fiscalizações; campanhas educacionais nas ruas; um trabalho educativo com crianças por meio da Guarda Mirim e da Minicidade do Trânsito; ações de conscientização através das redes sociais e reportagens jornalísticas; e oferecendo um curso de capacitação gratuito para motociclistas, mas mesmo assim ainda flagramos situações dessas em Volta Redonda. É importante frisar que só teremos resultados satisfatórios com a colaboração de todos”, afirmou Luiz Henrique.

O secretário esclareceu que, mesmo que o ato ilícito não seja flagrado, as pessoas devem denunciar para que o responsável seja responsabilizado. Qualquer denúncia de irregularidades como esta ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

“Flagrou alguma situação dessas, anote placa, caraterística do veículo e ligue para os números de denúncia, ou, caso prefira, pode vir pessoalmente à Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João, ou nos contactar pelas redes sociais: @ordempublica_vr (Instagram) ou ordempublicavr (Facebook). Não vamos medir esforços para garantir não só um trânsito seguro, mas uma cidade mais segura”, afirmou.

Luiz Henrique concluiu destacando a integração entre as forças de segurança, que envolvem a Guarda Municipal, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a Polícia Civil.

“Graças ao trabalho em parceria com as forças de segurança do município temos conseguido responsabilizar os casos de imprudência e crimes de trânsito. A 93ª DP tem sido uma grande aliada na resolução desses casos, que é feito graças ao trabalho de inteligência do Ciosp e do Setor de Inteligência da Guarda Municipal”, disse Luiz Henrique.