Amparo e Floriano são atingidos por fortes temporais - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 17:44 horas

Equipe atua em parceria com diversos órgãos públicos visando minimizar os estragos provocados pelo temporal



Barra Mansa – Agentes da Defesa Civil estão percorrendo as áreas mais afetadas pelas chuvas que caíram no município na tarde desta segunda-feira (30). Até o momento, informações dão conta do rompimento de uma manilha na Rua das Figueiras, no distrito de Nossa Senhora do Amparo e de alagamento na via principal do distrito de Floriano, próximo à Praça Central.

No bairro Siderlândia, a situação continua sendo de alerta total. O temporal de domingo provocou a queda do muro de uma casa na Rua Suinã e um muro de contenção cedeu na Rua A e parte da via cedeu. Com a queda e o deslizamento, uma casa localizada abaixo do nível da via foi afetada. Nos cômodos atingidos estavam quatro crianças e um casal dormindo. Duas ficaram soterradas – um menino de 8 anos e um bebê de 1 ano. As seis vítimas foram socorridas pelos Bombeiros com escoriações leves e encaminhadas para a Santa Casa.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, a previsão era de 30 mm de chuvas. “Em uma hora, choveu cerca de 25mm. Estamos com nosso todo nosso efetivo em atuação, em parceria com as secretarias de Manutenção Urbana, Assistência Social e Direitos Humanos, Ordem Pública, Coordenadoria de Comunicação Social, Saae, entre outras, visando amenizar os estragos causados pelas chuvas.

As chuvas devem continuar pelo menos até a próxima quinta-feira. Por isto é importante evitar trafegar por áreas alagadas, estar atentos a sinais de água escoando pelos morros, rachaduras em imóveis/encostas e quem mora em área ribeirinha se manter atento ao nível do rio.

A Defesa Civil monitora áreas de risco da cidade e possui sirenes de alertas de emergência. O órgão pode ser acionado através do telefone 199 ou (24) 3028-9370. Os Bombeiros atendem pelo número 193.