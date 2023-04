Ampliação do HSJB custará R$ 20 milhões e irá criar 40 novos leitos

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 07:42 horas

Prefeito Antonio Francisco Neto assinou nesta terça-feira (18) um contrato para as obras de expansão

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto assinou nesta terça-feira (18) um contrato para obras de ampliação do Hospital São João Batista (HSJB). A previsão é que os trabalhos tenham início no mês que vem. De acordo com ele, a ideia é “fazer praticamente um hospital novo, sem prejudicar o atendimento atual”. De acordo com Neto, a expansão acontecerá para o lado onde hoje fica o estacionamento dos funcionários, um investimento de R$ 20 milhões. “A ampliação do hospital constará de uma edificação de cinco pavimentos e, pelo projeto, vamos fazer três andares de estacionamento, melhorando a situação atual”, revelou.

O quarto andar, segundo o prefeito, vai abrigar um Centro Cirúrgico com cinco salas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; uma sala de material esterilizado – que contará com duas autoclaves de 750 litros; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora e uma lavadora ultrassônica. “Também vamos fazer 10 leitos de repouso pós-cirúrgico”, acrescentou.

No quinto pavimento, explicou, serão 20 leitos de UTI adulto e mais 10 leitos de UCI adulto. “Essa nova edificação será interligada ao atual hospital e contará com rampa e elevador”, disse Neto. “Quando assumimos a prefeitura em 2021, este hospital estava sob intervenção judicial. Por pouco não fechou as portas. Graças a um trabalho muito sério, a realidade hoje é outra”, concluiu.

“Esse projeto foi a solução encontrada para melhorar a qualidade do atendimento no hospital, que atende toda a região e ainda pessoas de fora do nosso estado. Estamos trabalhando muito para tornar o São João Batista num espaço cada vez melhor para quem busca atendimento e para quem atende”, disse o diretor do HSJB, Sebastião Faria.