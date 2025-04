Analista da Receita Federal ministra palestra em Barra Mansa

Barra Mansa – Servidores e contadores de Barra Mansa participaram nesta quarta-feira (16), de uma palestra com o tema ‘O Imposto de Renda a Serviço da Cidadania’. Quem conduziu o encontro, no Parque Municipal de Saudade, foi o analista tributário da Receita Federal, Gerson Chada Junior. Também estiveram presentes o prefeito Luiz Furlani, o subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos, William Pereira, e representantes dos Conselhos do Idoso e da Criança e do Adolescente.

Gerson Chada destacou que quem entrega a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) no modelo completo pode escolher o destino de até 6% do imposto devido, sendo permitido 3% para fundos da criança e do adolescente e 3% para o fundo dos idosos.

A destinação do Imposto de Renda pode ser feita de duas formas: doando um valor ao fundo de preferência e lançando esta doação como uma dedução no próximo IRPF ou na própria declaração. Para as pessoas jurídicas, o limite permitido na doação é de 1%, com base no lucro real.

“Nosso objetivo é explicar o procedimento e ampliar o potencial de arrecadação que Barra Mansa tem. E as empresas também entram nesse cenário. Por isso, a participação dos contadores também é muito importante para orientá-los”, acrescentou o analista tributário da Receita Federal.

O prefeito Luiz Furlani agradeceu a presença do palestrante e dos participantes.

“O momento foi importante para auxiliar nossas crianças, adolescentes e idosos. O intuito é potencializar essa informação à pessoa física e ao empresário, que não irá fazer além do previsto em relação ao seu imposto, contribuindo para que políticas públicas possam ser feitas”, afirmou.

Campanhas Leão Amigo

Vale lembrar que Barra Mansa está habilitada a participar das campanhas ‘Leão Amigo do Idoso’ e ‘Leão Amigo da Criança e do Adolescente’, uma iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI). São permitidas doações de pessoas físicas e jurídicas.

“Essas são formas diretas e seguras de transformar parte do imposto de renda em investimentos reais na nossa cidade. Esses recursos contribuem para o fortalecimento de projetos sociais que cuidam de quem mais precisa: nossos idosos, crianças e adolescentes. É um gesto simples, que não gera custo adicional ao contribuinte, mas faz toda a diferença na vida de muita gente. Contamos com o apoio da população e dos contadores para que mais pessoas façam essa destinação e ajudem a construir uma Barra Mansa mais justa e solidária”, acrescentou a secretária.

Para realizar a doação, os contribuintes e contadores precisam acessar o site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd), onde também é possível baixar um aplicativo para realizar a entrega da declaração.

A própria plataforma calcula o valor máximo que pode ser doado. A lista dos fundos que podem receber o dinheiro do contribuinte aparece no próprio programa gerador da declaração.