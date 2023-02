André Corrêa preside Comissão de Orçamento da Alerj - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 08:11 horas

A Comissão de Orçamento da Alerj será presidida pelo deputado André Corrêa (PP) e terá como vice-presidente o deputado Carlos Macedo (REP). Ambos foram eleitos durante a instalação do colegiado.

A primeira audiência do grupo já foi marcada para o próximo dia 27/02. Os deputados irão avaliar o demonstrativo de metas fiscais que deveriam ser cumpridas pelo Poder Executivo no 3º quadrimestre de 2022. A reunião cumprirá a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Serão convidados representantes da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e do Tribunal de Contas.

“Esse será um ano muito desafiador para o estado. Para começar vamos ter que nos debruçar e analisar a queda no orçamento estadual, fruto da nova tributação sobre combustíveis, que será bastante significativo. Teremos também a reforma tributária, que está saindo do papel e com certeza irá impactar muito na economia do Rio, e também vamos discutir os regimes de benefícios fiscais. O próprio Executivo colocou que o Rio concede, hoje, 363 benefícios e isso impacta o orçamento em R$ 20 bilhões. Precisamos dar uma olhada nisso. Teremos muito trabalho, mas estou muito motivado”, afirmou Corrêa. O deputado está em seu sétimo mandato na Casa, mas pela primeira vez irá presidir a Comissão de Orçamento.