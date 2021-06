Anexo do Hospital do Retiro será inaugurado nesta quinta-feira

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 14:59 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira (1° de julho), será inaugurado o anexo ao Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda. O anexo contará com 30 leitos de alta complexidade, sendo 10 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 20 de UI (Unidade Intermediária) que serão inicialmente para o tratamento da Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

– O mês de julho, de aniversário da cidade, vai começar de maneira muito especial, com a entrega de novos 30 leitos. Ao contrário do que foi feito no passado, não alugamos leitos. Construímos e equipamos para que se tornem patrimônio de Volta Redonda. Temos praticamente um novo hospital aqui – disse o prefeito Antonio Francisco Neto, acrescentando que a entrega dos leitos só foi possível graças a uma junção de forças, como: comerciantes, empresários e pessoas físicas.

Anexo

O anexo do hospital do Retiro, segundo a diretora-geral da unidade, Márcia Cury, será dedicado neste momento para o tratamento da doença na rede municipal de saúde, concentrando o atendimento dos casos de média e alta complexidade.

Márcia citou que todos os leitos estão equipados com respiradores e monitores, que darão suporte aos pacientes. A diretora mencionou que, mesmo com a redução dos índices de ocupação de leitos de UTI em decorrência do atual estágio da pandemia da Covid-19, a rede municipal continua se reestruturando para atender a demanda. Posteriormente, os novos leitos ficarão como um legado para o município.

– Com a inauguração do anexo do HMMR, que será referência no tratamento da Covid-19, o restante da rede de urgência e emergência será desafogado para atender a demanda de outras doenças. Além disso, o objetivo é o retorno das cirurgias eletivas nos dois hospitais municipais: Munir Rafful e São João Batista, que estão com uma grande demanda reprimida de cirurgias eletivas – disse Márcia Cury.

Reabertura de leitos

A diretora-geral também comentou sobre a recente reabertura de leitos, ampliação da capacidade de energia elétrica e substituição do sistema de abastecimento de oxigênio.

– No início deste ano abrimos 10 leitos de UTI, 46 de Clínica Médica e outros quatro de unidades intermediárias. Quando assumimos o governo encontramos uma usina de oxigênio que não comportava a capacidade total da unidade e tivemos que substituir o sistema de abastecimento de oxigênio. Também investimos em mais dois transformadores e, com isso, dobramos a capacidade de gerar energia no hospital atendendo aos novos equipamentos – detalhou.