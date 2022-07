Anfiteatro do Zoo-VR é reaberto após revitalização

Matéria publicada em 17 de julho de 2022, 19:20 horas

Espaço passou por melhorias e recebeu visitantes pela primeira vez neste domingo, dia 17, aniversário de Volta Redonda

Volta Redonda – O anfiteatro “Arca do Saber”, no Zoológico Municipal de Volta Redonda, foi reaberto neste domingo (17), aniversário da cidade. O espaço passou por melhorias e recebeu visitantes pela primeira vez após a revitalização com contação de histórias. Os eventos são da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e têm apoio da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), Fundação CSN (FCSN) e Teatro Gacemss.

Entre as atrações estavam as peças: “Meu Avô Me Contou”, que aborda a história de Volta Redonda – como foi surgiu a cidade e por quem foi criada, Cia Arte em Cena “No Bosque da Mel”, com Isabela Oliveira e a contação de história “Pluft” (Adaptação do Pluft, o Fantasminha), com Milena Barbosa e Bruno Andrade, da Cia Ribalta.

A diretora teatral da Cia Arte em Cena, Stael de Oliveira, falou sobre a retomada da Arca do Saber.

“Voltar com a ‘Arca do Saber’ é a possibilidade de mais um espaço de estarmos ocupando. Isso é muito importante e fomenta a cultura popular. Democratiza a cultura. Vale muito a pena investir na reinauguração e divulgação dos eventos que aqui acontecerem”, disse.

Adriana Simplício é moradora do bairro Siderlândia, em Barra Mansa, e foi neste domingo ao Zoológico Municipal de Volta Redonda com toda a família. Ela foi uma das visitantes que prestigiaram a reabertura do anfiteatro.

“Vim com toda a família. Sempre venho ao Zoológico e para mim o espaço é maravilhoso. É um lugar que a família pode vir e aproveitar”, afirmou.

Sônia Maria de Almeida Silva foi até o Zoo-VR acompanhada das netas, sobrinhos, irmã e nora. Ela aprovou o espaço. “Tudo muito bom. Maravilhoso. Tinha muitos que não vinha, mas o espaço do Zoológico de Volta Redonda é muito bom”, elogiou.

O contador de histórias da SMC, Ancelmo Tavares, detalhou sobre a contação de histórias da qual participou. “Estamos contando a história de Volta Redonda, o nome é “Meu avô me contou”. Nela a gente fala como começou Volta Redonda, as características, como veio a população, os pontos turísticos da cidade, mas tudo em um tom bem legal e engraçado. Voltar com a ‘Arca do Saber’ é uma oportunidade maravilhosa para a expressão da arte. Porque as pessoas podem não só passear no Zoológico para ver os animais, mas precisam também conhecem as culturas; as músicas, as histórias”, disse ele, lembrando que Volta Redonda recebe visitantes de várias cidades.

Zoológico Cultural

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, visitou o Zoológico de Volta Redonda neste domingo pela primeira vez. A visita foi guiada pelo secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza. Ele revelou que o objetivo foi apresentar as instalações do parque, que, em breve, pode receber investimentos do Estado.

“A secretária visitou pela primeira vez o Zoo e vamos pensar juntos uma possibilidade para transformar o espaço em um Zoo Cultural, desenvolvendo atividades artísticas e de fomento da arte e cultura em nosso município”, destacou Anderson de Souza.