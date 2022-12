Angra abre inscrições para a Corrida Santos Reis 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 07:50 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Esporte e Lazer de Angra dos Reis abriu nesta terça-feira (13), as inscrições para uma das mais tradicionais disputas da cidade: a Corrida Santos Reis. A competição irá celebrar os 521 anos do município e acontece no dia 5 de janeiro, às 20h, com trajeto a ser definido.

Podem participar atletas de ambos os sexos, que sejam maiores de 15 anos. Para se inscrever, basta o atleta acessar a página do Calendário Esportivo do município (angra.rj.gov.br/calendarioesportivo) e preencher os dados requisitados na aba da competição.

Em 2023, haverá o limite de 800 inscrições para corredores de todo o país. Informações como o trajeto, local de largada da prova e retirada dos kits serão divulgadas em breve pela Secretaria de Esporte e Lazer.