Angra abre pré-cadastro para casamento gratuito na próxima semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 19:05 horas

Angra dos Reis – Angra recebe nos dias 28, 29 e 30 de março mais uma edição do Justiça Itinerante. O programa estará, respectivamente, nos bairros Parque Mambucaba, Bracuí e Japuíba. Mas para aquelas pessoas que estão em uma relação estável e pretendem aproveitar a passagem do “Fórum Móvel” para oficializar o casamento, o pré-cadastro é na próxima semana.

As inscrições para casar pelo Justiça Itinerante vão de 13 a 21 de março, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h. O pré-cadastro para o casamento gratuito estará disponível cada dia em um Cras diferente, conforme lista abaixo. Casais que estiverem interessados devem ficar atentos ao dia do Cras mais próximo de suas residências. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme ordem de chegada.

Dia 13 – Cras Monsuaba

Dia 14 – Cras Bracuí

Dia 15 – Cras Nova Angra

Dia 16 – Cras Campo Belo (manhã, a partir das 9h)

Dia 16 – Cras Belém (tarde, a partir das 14h)

Dia 17 – Cras Centro

Dia 20 – Cras Parque Mambucaba

Dia 21 – Cras Frade

Os documentos que os noivos e testemunhas precisam levar são os seguintes (original e duas xerox de cada):

Noivos:

– Certidão de nascimento ou divórcio averbado, certidão de óbito do cônjuge falecido

– Identidade

– CPF

– Comprovante de residência

– Certidão dos filhos menores se tiverem filhos juntos ou documento de identificação civil válido se forem maiores.

– Duas testemunhas (parentes ou não) que atestem conhê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar.

Testemunhas:

– Identidade

– CPF

– Comprovante de residência.

Calendário do Justiça Itinerante – das 9h às 15h

28/3 – Parque Mambucaba: Ciep 495 – Alberto da Veiga Guinard, rua Aviador Santos Dumont, 552

29/3 – Bracuí: Escola Municipal Áurea Pires da Gama, Estrada Santa Rita I, S/N, km 501,5, Fazenda Bracuí, Angra

30/3 – Japuíba: Escola Municipal Santos Dumont, rua Prefeito João Gregório Galindo, S/N