Angra alerta para risco de leptospirose após enchentes

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde do município reforçou, neste domingo (6), a orientação para que a população fique atenta aos sintomas da leptospirose – doença causada por uma bactéria presente na urina de animais infectados, principalmente ratos. Como o contágio pode ocorrer pelo contato com a água das enchentes, é necessário redobrar os cuidados.

No caso de febre, dor de cabeça e dores no corpo, especialmente nas panturrilhas, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima e relatar o possível contato com águas contaminadas.

Os sintomas podem aparecer até 40 dias após a exposição. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, o simples contato com água de enchente não significa que a pessoa contraiu leptospirose. Por isso, a pasta reforça que não se deve utilizar antibióticos de forma preventiva. O tratamento é iniciado assim que o paciente sintomático é identificado como caso suspeito pela equipe médica.

Como prevenir a leptospirose:

– Se precisar andar em água de enchente ou lama, utilize botas e luvas;

– Sempre que possível, cubra ferimentos com bandagens impermeáveis;

– Faça o descarte correto de lixo e entulhos.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Todas as unidades da Estratégia de Saúde da Família e os serviços de emergência (UPA/SPA) seguem funcionando normalmente em Angra dos Reis, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.

A exceção é o SPA do Parque Mambucaba, que está com os atendimentos temporariamente suspensos. Moradores da região devem acionar o SAMU (192). Conforme a gravidade de cada caso, os pacientes são encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava.