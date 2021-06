Angra alerta sobre aumento de casos do trabalho infantil

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 17:02 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, via Secretaria Executiva de Assistência Social, montou nesta sexta-feira (11) uma tenda na Praça Codrato de Vilhena, no Centro, onde foram distribuídos panfletos e jornais com informações sobre o o aumento de casos do trabalho infantil durante a pandemia.

O objetivo da ação foi sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar.

– Este momento que estamos vivendo aumentou os casos de trabalho infantil, então pedimos que as pessoas fiscalizem e denunciem. O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) está identificando os casos existentes na cidade e encaminhando para setores responsáveis darem a assistência necessária para essas crianças – afirmou Maria de Lourdes Conceição, articuladora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Trabalho Infantil

Trabalho infantil, segundo a legislação brasileira, se refere às atividades de promoção e / ou atividades, com ou sem meios de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos. É ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos independentemente da sua condição ocupacional.

– O trabalho infantil viola diretamente um direito de todas as crianças, por isso todos precisam combatê-lo. Cuidar das nossas crianças é prioridade do nosso governo – destacou o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.

Os casos de exploração do trabalho infantil podem ser denunciados através do Disque Direitos Humanos (100) e, em Angra dos Reis, por meio do Conselho Tutelar (3365-6452), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (3368-7334) e Creas (3365-5167).