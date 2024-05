Angra antecipa agendamento do Passageiro Cidadão

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis iniciará nesta semana a antecipação dos agendamentos do Programa Passageiro Cidadão. Em abril, quando as vagas de agendamento foram reabertas, cerca de 4 mil moradores conseguiram se cadastrar e marcar o atendimento para a retirada do cartão. Agora, as pessoas agendadas para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro terão seus agendamentos antecipados.

É importante destacar que aqueles que não comparecerem dentro do prazo estabelecido pelo calendário de antecipação terão que aguardar até a data oficial previamente agendada.

No novo calendário, as pessoas agendadas para dezembro foram antecipadas para o período entre os dias 23 e 29 de maio, e assim sucessivamente. O atendimento presencial será realizado na Secretaria de Segurança Pública, localizada na Rua Marques de Tamandaré, nº 156, Centro. Os moradores devem comparecer no horário entre 10h e 16h, apresentando os documentos necessários, como comprovante de residência, RG e CPF.

Os participantes do Programa Passageiro Cidadão têm direito a tarifas reduzidas nos ônibus municipais, pagando apenas R$ 2,00 (tarifas A e B) e R$ 3,00 (tarifa C). Atualmente, aproximadamente 65.400 moradores são contemplados com esse benefício.

Para aqueles que ainda não se inscreveram, ainda existem 60 vagas abertas todos os dias. Os moradores podem realizar o pré-cadastro pelo site oficial do programa e entrar em contato pelo telefone 0800 286 1500, de segunda a sexta-feira, para agendar o atendimento presencial.

Calendário de Antecipação de Agendamento do Programa Passageiro Cidadão:- Agendamentos de Dezembro:* Foram antecipados para o período de 23 a 29 de Maio.

– Agendamentos de Novembro:* Foram antecipados para o período de 03 a 07 de Junho.

– Agendamentos de Outubro: Foram antecipados para o período de 10 a 14 de Junho.

– Agendamentos de Setembro: Foram antecipados para o período de 17 a 21 de Junho.

– Agendamentos de Agosto: Foram antecipados para o período de 24 a 28 de Junho.