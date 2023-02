Angra aposta em feiras para atrair turistas brasileiros e estrangeiros - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 09:51 horas

TurisAngra participará de 13 eventos nacionais e internacionais do setor ao longo de 2023

Angra dos Reis – A TurisAngra traçou a estratégia para consolidar Angra dos Reis como um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, especialmente entre os visitantes estrangeiros. Ao longo de 2023, as belezas naturais da cidade e da Baía da Ilha Grande serão apresentadas em dez eventos de turismo, três deles internacionais, com público estimado em cerca de 300 mil pessoas, entre agentes, promotores e empresários do setor.

O primeiro compromisso começou nesta quarta-feira de Cinzas (22) em Bogotá, na feira da Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo (Anato), que deve receber 27 mil visitantes. Até a próxima sexta-feira (24), uma equipe da a autarquia municipal estará em um estande da Embratur, a agência do governo federal para promoção internacional do Brasil como destino turístico.

Em 2022, de acordo com a TurisAngra, 58,2% dos visitantes que estiveram na cidade eram brasileiros e 41,8%, estrangeiros, vindos principalmente da Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.

– Angra dos Reis é uma dos destinos mais procurados do país, atingindo números interessantes na taxa de ocupação, principalmente em feriados prolongados. No Carnaval 2023, a taxa de ocupação hoteleira ficou acima de 95%. Nossa cidade chama atenção aonde chega e nossos estandes são sempre muito visitados nas feiras e congressos. Estamos trabalhando para ampliar a divulgação de Angra como destino turístico, estimulando não apenas o setor, mas a economia local como um todo – ressalta o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Depois da Colômbia, a próxima agenda será em Portugal. De 1º a 5 de março, Marc Olichon e o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, participam da Bolsa de Turismo de Lisboa, uma das maiores feiras do setor na Europa, com público estimado em 45 mil visitantes. Neste evento, a TurisAngra também marcará presença no estande da Embratur.