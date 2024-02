Angra assina contrato para construção de Novo Centro Administrativo 

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis realizou a assinatura do contrato para a construção do Centro Administrativo Sustentável (Smart Building) pelo Consórcio, nesta sexta-feira (9), no CEA. O edifício abrigará toda estrutura da Prefeitura de Angra e deverá ficar pronto em 2 anos. A economia prevista é de mais de R$ 12 milhões por ano com a redução de gastos com energia, telefonia, transporte e aluguéis.

– O novo Centro Administrativo Sustentável, com uma modelagem moderna, eficiente e inteligente é fruto de muito planejamento e competência da equipe da Prefeitura de Angra. Seremos exemplo para todo o Brasil com este edifício tecnológico que proporcionará melhores condições de trabalho para servidores, conforto e mais agilidade nos serviços prestados à população de Angra – comentou o prefeito Fernando Jordão.

Além do prefeito, estiveram presentes na cerimônia de assinatura do contrato o Secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, o Secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, a Secretária de Administração, Márcia Paiva, representantes do Consórcio Entelm, vereadores municipais e convidados.

O consórcio Entelm venceu a concorrência pública para construir o Novo Centro Administrativo Sustentável – que concentrará toda estrutura administrativa da Prefeitura de Angra dos Reis em um só lugar. O leilão foi realizado no dia 28 de setembro de 2023, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O grupo fez a única proposta válida, no valor mensal de R$ 2,1 milhões.

O novo edifício será construído no Centro, entre o Teatro Municipal e o Fórum, com aproximadamente 16 mil m². Ele será o local de trabalho para cerca de mil funcionários públicos do governo municipal. De acordo com os estudos técnicos da Secretaria de Planejamento e Parcerias, o espaço representará uma economia anual de no mínimo R$ 12 milhões aos cofres públicos, devido à redução de gastos com energia, telefonia, transporte e aluguéis.

– O Centro Administrativo Sustentável é um avanço importante para a gestão pública municipal. Esse novo edifício irá congregar todo o efetivo administrativo da Prefeitura de Angra. O resultado disso serão políticas públicas mais eficientes e um maior sentimento de pertencimento aos nossos servidores – frisou o Secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

Formada por três empresas (Entec Empreendimentos, Construtora Elo e LM Empreendimentos), a parceria público-privada também fará a gestão e a manutenção do empreendimento, que será construído com o conceito de edifício inteligente. A previsão é que a obra dure cerca de dois anos. A concessão terá prazo de 30 anos. Como contrapartida, a Entelm poderá explorar comercialmente o novo centro administrativo, com a construção de lojas e restaurantes em um espaço disponível de mais de 2.000 m².

O projeto – coordenado pelas secretarias de Governo e Relações Institucionais e de Planejamento e Parcerias e modelado pela Spin Soluções Inteligentes – prevê infraestrutura sustentável, com reúso de água de chuva, separação de lixo para coleta seletiva e uso de energia solar, além de ampla tecnologia aplicada, como o sistema digital de controle de acesso.

– O Centro Administrativo Sustentável representa um avanço significativo em termos de modernização, eficiência e economia, ao centralizar todas as unidades administrativas em um único local. Isso resultará em uma melhoria significativa na qualidade de vida no trabalho para os servidores públicos, além de proporcionar à população uma prestação de serviços mais ágil. A partir dele, prevemos um impulso nas atividades comerciais na área central da cidade, com a criação de empregos nos estabelecimentos localizados dentro do edifício. Este empreendimento representa um ganho substancial para todos os envolvidos – disse o Secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta.

O Centro Administrativo Sustentável contará, com acessibilidade, informações em tempo real de todas as salas e sistemas de ventilação, ar-condicionado e combate a incêndios, além de toda infraestrutura predial, tecnológica e de mobiliário para o funcionamento administrativo da Prefeitura de Angra.

– A PPP do Centro Administrativo de Angra dos Reis trabalha com o que há de mais moderno nas tecnologias de gestão predial, automação e sustentabilidade de edifícios. A ideia é que os servidores tenham acesso ao melhor que existe em termos de bem-estar, tecnologia aplicada ao dia a dia e condutas sustentáveis que vão desde o reúso de água, geração de energia solar e gestão de resíduos.– declarou o Diretor de Projetos da Spin Soluções Consultoria, Victor Antunes.

Todas as informações sobre os projetos e suas etapas de implantação podem ser encontradas no site: https://ppp.angra.rj.gov.br.