Angra atinge quase 100% de ocupação hoteleira no fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 17:42 horas

Feriadão de São Sebastião no Rio de Janeiro contribuiu para o grande movimento no continente e na Ilha Grande

Angra dos Reis – A taxa de ocupação hoteleira em Angra dos Reis, neste fim de semana, alcançou 100% na Ilha Grande e 92% no continente. O grande movimento, principalmente de visitantes do Rio de Janeiro, ocorreu em função do feriado do padroeiro da cidade maravilhosa, São Sebastião, na última sexta-feira, 20 de janeiro.

O tempo firme contribuiu para que as praias e cachoeiras ficassem cheias. Entre sábado e domingo, Angra recebeu mais de 100 ônibus de turismo e cerca de cinco mil visitantes apenas na Estação Santa Luzia, no Centro, ponto de partida para as ilhas paradisíacas.

Segundo o presidente da TurisAngra, Marc Olichon, as escunas saíram da Estação Santa Luzia com todas as vagas ocupadas, assim como as lanchas alugadas para passeios e taxi boats.

– Todas as embarcações trabalhando. Restaurantes com lista de espera. Turismo ganhando, comércio ganhando. Este é nosso objetivo enquanto TursiAngra. Oferecer uma ótima experiência ao visitante e, ao mesmo tempo, gerar emprego e renda para o município. Os turistas chegaram com alegria e partiram com saudades. Agradeço a toda a minha equipe e as outras secretarias envolvidas no feriadão, em especial a Secretaria de Governo pelo apoio importante em nossas ações – disse.

Ações de ordenamento aconteceram pelo município com o foco na chegada dos ônibus de turismo, que precisam estar cadastrados pela TuriAngra para acessar a cidade. As ilhas também receberam ações especiais de ordenamento para que os turistas tenham uma experiência cada vez melhor das inúmeras belezas naturais oferecidas por Angra.