Angra: blocos de rua vão agitar o carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 16:10 horas

Os desfiles vão acontecer em diversas localidades, incluindo a Ilha Grande

Angra dos Reis – O Carnaval de Angra dos Reis deste ano terá como principais atrações os blocos de rua. Na programação oficial, há centenas de desfiles confirmados, em diversos pontos da cidade, incluindo a Ilha Grande, onde o trio elétrico de praxe é substituído por um carrinho com um som potente.

– Além dos blocos que constam na nossa programação, há muitos outros espalhados pelos bairros. Opção não vai faltar para os moradores e turistas que estiverem visitando a nossa cidade. Além dos blocos, teremos a Estação Folia, no Cais de Santa Luzia, onde vão acontecer as matinês e apresentações musicais – explicou João Willy, secretário de Eventos.

O carnaval na cidade começa na quarta-feira (15), às 19h, com o Bloco da Feliz Idade desfilando pelo Centro. O fechamento da festa do Rei Momo ficará sob a responsabilidade do Galera do Rock, que tem a previsão de sair às ruas a partir das 23h de terça-feira (21).

O domingo (19), será o dia com mais opções de blocos. Ao todo serão 17, que vão do pagode ao samba raiz, passando pela música eletrônica. E a festa em Angra não acontecerá somente à noite, muitas agremiações vão animar os foliões também durante o dia. É só se programar e aproveitar.

– Angra é a cidade do interior do estado com mais blocos de rua neste carnaval. Tem de tudo um pouco, para todos os gostos, em diversos horários. É uma diversidade fantástica. O carnaval é isso, uma cultura popular e democrática – frisou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

Nos últimos dois anos não houve festejos de carnaval em Angra devido à pandemia do coronavírus, então 2023 marca o retorno da tradicional festa.

– A expectativa é grande, estamos aguardando um grande carnaval e esperamos que o tempo fique firme. Estão todos ansiosos e felizes com a volta da folia – afirmou Conceição Brasil, presidente da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

Infraestrutura

O carnaval é organizado pelas secretarias de Eventos e a de Cultura e Patrimônio, com o apoio da Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

Os blocos que fazem parte da programação oficial vão contar com toda uma infraestrutura fornecida pelo governo municipal. Eles não terão custos com carro de som, equipamentos e segurança.

A Prefeitura ainda está realizando um chamamento público que vai disponibilizar R$ 347 mil em forma de apoio cultural, a serem divididos entre os blocos. Esses recursos deverão ser empregados na confecção de abadás; serviços de design gráfico; aquisição de instrumentos musicais e/ou insumos para instrumentos musicais e contratação de banda ou DJ.

Os foliões também poderão contar com banheiros químicos instalados próximo aos trajetos dos blocos. E, para deixar tudo limpinho, o “Bloco da Limpeza”, da Secretaria Executiva de Serviço Público, entrará na passarela.

A programação completa pode ser encontrada no site da Prefeitura: https://www.angra.rj.gov.br/