Angra Cad realiza atendimento no bairro Bracuí

Angra dos Reis – O bairro Bracuí recebeu mais uma edição do Angra Cad, nesta quarta-feira (28). O programa é uma realização da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania que dá mais um importante passo para o melhor atendimento das demandas públicas e sociais de Angra dos Reis. O objetivo da ação de hoje foi realizar novos cadastros e recadastramento do Cad Único.

O CadÚnico é muito importante, pois é o cadastro que permite que a pessoa tenha acesso aos auxílios e benefícios aos quais tem direito. Para se inscrever, o interessado deve ir até o Cras mais próximo com seus documentos.

– O CadÚnico funciona como uma porta de entrada para todos os programas e benefícios, sejam eles municipais ou federais. O Angra Cad, com seus mutirões, permite que mais pessoas se cadastrem e, consequentemente, recebam seus auxílios – destacou Mariana Souza, diretora do Departamento de Cadastro Único.

A dona Neide de Lima mora no bairro Bracuí há mais de 18 anos, hoje ela aproveitou a ação do Angra Cad para regularizar a documentação.

– Hoje vim atualizar meu Cadastro Único, sempre fui muito bem atendida aqui no Cras e essa é uma oportunidade muito importante para ajudar todos que ainda estão com alguma pendência e até mesmo quem ainda não tem o cadastro. Trouxe todos meus documentos e já consegui ser atendida – comentou a dona de casa Neide, de 64 anos.

No próximo dia 5 de março o Angra Cad estará novamente no bairro Bracuí das 9h às 15h com 100 vagas para atendimento da população. Os moradores devem ficar atentos aos documentos necessários para o cadastramento e recadastramento do Cad Único: identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho de toda a família, comprovante de residência e certidão de nascimento dos menores.