Angra: camping ilegal é desmobilizado na Praia da Sororoca - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 07:43 horas

Ação realizada pela Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, também aplicou multas

Angra dos Reis – Doze acampamentos com barracas e tendas, que abrigavam cerca de 100 pessoas, foram desmontados na Praia da Sororoca neste domingo (19). Além disso, um banheiro ilegal e um fogão a lenha construído dentro de uma árvore, também foram encontrados no local.

Os responsáveis foram conduzidos para a delegacia e multados conforme os decretos municipais nº 842 de 1996, que proíbe a prática de acampamento irregular, e nº 8585 de 2012, que proíbe o preparo de alimentos nas praias de Angra.

Durante o Carnaval, equipes da TurisAngra, do Instituto Municipal de Meio Ambiente (IMMAR) e da Unidade de Polícia Ambiental (UPAM) estão promovendo diariamente ações com objetivo de orientar e fiscalizar atos irregulares, principalmente na área ambiental e no turismo.

– Mais uma ação do governo para organizar o nosso turismo e proteger o meio ambiente. As equipes estão atuando em todas Ilhas e no Continente neste feriado. Lembrando que este trabalho é realizado o ano todo – explica o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Lembrando que denúncias ambientais podem ser feitas pela Linha Verde, serviço do Disque Denúncia conveniado com a Prefeitura de Angra, pelo 0300 253 1177. Ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O sigilo é garantido.