Angra cancela o Carnaval 2022

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 07:35 horas

Decisão levou em conta o novo cenário epidemiológico da covid-19 no Estado do Rio de Janeiro

Angra dos Reis – Em nota, a prefeitura comunicou o cancelamento das festividades de Carnaval, previstas para o final deste mês. Segundo a Secretaria de Eventos, a iniciativa do governo municipal foi apoiada pelos presidentes das três associações dos blocos carnavalescos da cidade.

A decisão levou em conta, o novo cenário da pandemia de coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, com a alta transmissibilidade da variante Ômicron, elevando o número de casos positivados da doença e internações. No comunidade, a prefeitura informa que a medida visa a proteção da saúde dos moradores.