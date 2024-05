Angra celebra chegada do Menino Imperador

Angra dos Reis – Na sexta-feira (17), a Festa do Divino Espírito Santo de 2024 em Angra começou de forma especial, com a saudação ao Menino Imperador, Miguel Gonçalves Mariano, de 10 anos, por centenas de fiéis pelas ruas do Centro da cidade. As celebrações iniciaram com a alvorada festiva às 6h, seguida de um café da manhã comunitário às 7h, na Bica da Carioca, onde Miguel reside. O cortejo teve início após sua chegada ao Cais de Santa Luzia às 11h, de saveiro, e culminou com um almoço comunitário no Convento do Carmo ao meio-dia.

“Hoje celebramos com grande alegria a chegada do Menino Imperador de 2024, Miguel Gonçalves Mariano. A Festa do Divino nos enche de orgulho e esperança, destacando a união, fé e cultura de nossa cidade. Agradeço aos fiéis, organizadores e participantes que tornam esta celebração possível, desde a alvorada festiva ao emocionante cortejo. Participem das próximas atividades, incluindo a Santa Missa, a Coroação do Menino Imperador, e as apresentações culturais desta noite. Viva o Menino Imperador, viva a Festa do Divino Espírito Santo e viva Angra dos Reis”, comentou o prefeito Fernando Jordão.

O café da manhã na Bica da Carioca reuniu fiéis de diversas paróquias, incluindo adultos, crianças e participantes já fantasiados para o cortejo. O Frei João Paulo Pereira Moraes conduziu uma oração em grupo antes da comunhão celebrada durante o café. Os festeiros deste ano são Alonso de Oliveira, Jane Mara de Oliveira, Maria Angélica de Oliveira e Laura Nascimento De Mello.

“É com grande júbilo que anunciamos a tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Angra dos Reis. Este é um período de celebração e de profunda alegria, um reflexo da presença ativa do Espírito Santo entre nós. Estamos aqui para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Esta festividade calorosa fortalece nossa fé e nos une em comunhão”, declarou o Frei João Paulo Pereira Moraes.

O cortejo contou com a presença das cinco danças folclóricas da Festa do Divino: Coquinhos, Jardineiras, Lanceiros, Velhos e Marujos; além do bumba meu boi e bate-bola, o grupo musical da Folia do Divino com suas bandeiras do Espírito Santo e a Fanfarra Jardim Sarmento, que animou o público com seus instrumentos de sopro e percussão.

“A chegada do Menino Imperador é sempre um momento de muita devoção e júbilo. A Festa do Divino Espírito Santo continua viva no coração de todos os angrenses. Eu me sinto agraciado de estar presente neste evento tão maravilhoso”, comentou Antônio Clementino, morador do Centro apaixonado pela festividade.

Vestindo a tradicional camisa vermelha do evento, o séquito acompanhou o trajeto do cortejo que começou no Cais de Santa Luzia, passou pela 166ª DP na Avenida Júlio Maria, onde ocorreu a tradicional soltura do preso, encenada pelo ator Leandro Rodrigues Azevedo de Carvalho, percorreu a Rua do Comércio até a Igreja da Matriz e retornou pela Rua da Conceição até o Convento do Carmo, para o almoço comunitário.

Posteriormente, a convite do prefeito Fernando Jordão, o Menino Imperador foi até a sede da Prefeitura acompanhado de seu séquito.

“A manhã de hoje foi abençoada pela ação do Divino Espírito Santo. Foi um momento para compartilharmos sabedoria, perdão, fortaleza e conselhos com os outros. Estou muito feliz por participar como festeiro este ano. Esta festa é muito esperada, especialmente por nós que temos grande fé no Espírito Santo”, relatou Alonso Oliveira, um dos festeiros deste ano.

O Menino Imperador é uma figura central na Festa do Divino Espírito Santo, tradição religiosa e cultural celebrada em Portugal, Brasil e comunidades de origem portuguesa. Representando pureza e inocência, ele é coroado e participa de procissões e cerimônias, simbolizando a vinda do Espírito Santo. Com raízes no século XIV, instituída pela Rainha Santa Isabel em Portugal, a festa foi adaptada no Brasil, mantendo sua importância cultural e religiosa.

As festividades prosseguem na noite desta sexta-feira às 18h, com o cortejo das bandeiras, que partirá da casa dos festeiros até a casa do devoto, onde encontrará a folia, e seguirá para a igreja Matriz para a Santa Missa e a Coroação do Menino Imperador.

Às 21h, no palco montado no Cais de Santa Luzia, haverá apresentações das danças folclóricas tradicionais, seguidas pelo show de Diego Resende. A noite será encerrada com a grande atração da Festa do Divino Espírito Santo de Angra dos Reis: a cantora Vanessa da Mata.

“A Festa do Divino Espírito Santo une nossa comunidade, destacando nossa fé, tradição e riqueza cultural. Agradeço a todos os envolvidos na organização e aos fiéis participantes. Vocês mantêm viva essa tradição que tanto nos orgulha. Estamos empenhados em preservar nossas manifestações culturais. Eventos como este reforçam nossos laços comunitários e a importância de nossas raízes. Aproveitem as festividades e participem com muita alegria e fé”, comentou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.